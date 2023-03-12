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Рога изобилия: чем марал может помочь человеку

Панты алтайских оленей считаются самыми целебными
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Алтай — один из основных центров мараловодства в России. Главный продукт, ради которого разводят этих представителей благородных оленей, — рога-панты. Как их добывают, а также кому и для чего они нужны — в фотогалерее «Известий»
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Первые мараловодческие хозяйства появились на Алтае к концу 19 века
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Китайцы были готовы платить хорошие деньги за панты — молодые, наполненные кровью рога оленя
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
На Востоке панты на протяжении веков использовали в лечебных целях
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Панты алтайских маралов считаются самыми ценными, так как эти олени растут практически в дикой природе
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
В рацион питания маралов входит не менее двух сотен целебных алтайских трав
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
В Алтайских горах насчитывается три десятка мараловодческих хозяйств
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Поголовье мараловодческих хозяйств составляет почти 25 тыс. особей
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Панты используют в чистом виде и в виде экстракта
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Препараты из оленьих рогов принимают при нарушении работы сердечно-сосудистой и кровеносной систем, заболеваниях мозга, снижении иммунитета
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Также считается, что снадобья из пантов продлевают молодость и увеличивают мужскую силу
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Срезанные рога марала также варят, а из полученного бульона делают пантовые ванны
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
С помощью ванн, в которые добавляют лекарственные травы, лечат заболевания суставов
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
На основе экстракта, выделяемого из пантов, готовят множество лекарственных и косметических препаратов, биодобавок
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Мараловоды на Алтае
Фото: Андрей Зима
Мясо маралов используют в лечебном питании при лечении ожирения и реабилитации, когда требуется активное восстановление жизненных сил организма
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Фото: Андрей Зима
В последнее время маральники стали активно превращать в лечебные курорты
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