Коровные узы: электронная капсула повысит надои молока на фермах

В Москве запустили производство инновационных систем, которые позволят в режиме реального времени следить за состоянием здоровья и двигательной активностью крупного рогатого скота. Речь идет о специальной миниатюрной капсуле, помещаемой в желудок животного. Она непрерывно, с помощью системы электрохимических и механических датчиков передает информацию о состоянии нервной системы животного и ряде других параметров оператору через облачный сервис. Использование технологии уже привело к росту надоев молока минимум на 15%. Удалось повысить и общий уровень здоровья животных, уверяют разработчики. Эксперты считают систему перспективной, однако пока к ней есть ряд вопросов .

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На площадке Зеленоградского инновационно-технологического комплекса начато производство имплантируемых систем мониторинга здоровья для крупного рогатого скота. Разработка станет первой подобной в России, ее внедрение поможет значительно увеличить надои коров , уверяют ее создатели.

Принцип функционирования системы основан на действии 200-граммовой капсулы (болюса), которая помещается в желудок животного . Болюс изготовлен из биосовместимого полимера и начинен различными электрохимическими и электромеханическими датчиками. На протяжении всего периода молочной активности коровы, который длится около четырех лет, болюсы будут информировать специалистов о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности животного .

Фото: Алексей Шеремет

Как рассказал директор инжинирингового центра на базе Московского института электронной техники (МИЭТ) Сергей Меркулов, качество измерений отечественного болюса находится на уровне мировых аналогов . Создание болюса и сопровождающей аппаратуры начали сотрудники инжинирингового центра на базе МИЭТ еще в 2018 году. За это время было разработано собственное программное обеспечение, подобран оптимальный состав полимера оболочки, максимально совместимого с организмом животного, проработаны алгоритмы обработки и корректной интерпретации получаемой информации .

— Выпуск первой промышленной партии систем мониторинга был запланирован на 2022 год, но мы столкнулись с нерешенной на тот момент проблемой слишком высокого энергопотребления датчиков , — рассказал Сергей Меркулов. — Ввиду ограниченного объема и особенностей компоновки в качестве элемента питания могла использоваться батарейка формфактора «А», ресурса которой хватало бы лишь на полгода — максимум год работы. Наши инженеры провели очень серьезную работу по снижению энергопотребления болюса, и сейчас можно уверенно сказать, что капсула будет служить на протяжении всего периода молочной активности коровы .

По его словам, во время испытаний новой системы мониторинга была установлена устойчивая динамика роста надоев молока минимум на 15%, при этом годовой период молочной активности животных возрастает в среднем на 20 дней. Дополнительно повышается общий уровень здоровья животных . Это можно назвать ощутимым результатом как с точки зрения производства, так и с точки зрения финансов и устойчивого развития хозяйства , отметил Сергей Меркулов.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Коровы в облаках

Программное обеспечение на основе данных с болюса может оценить состояние нервной системы и другие параметры, а также предварительно диагностировать целый ряд инфекционных и паразитарных заболеваний. Информация сразу передается оператору системы через облачный сервис, совместимый как с центральной компьютерной станцией, так и с соответствующим мобильным приложением.

К оцениваемым параметрам относятся и такие важные биологические процессы животного, как отёл и половая охота. Обнаружение этих процессов позволяет осуществлять осеменение в наиболее благоприятное для коровы время , что способствует высокой вероятности оплодотворения и позволяет не прибегать к использованию гормонов. Это в целом повышает эффективность работы фермы, рассказали разработчики.

Интенсивность животноводства и внедрение новых технологий при разведении крупного рогатого скота делают актуальность этой разработки несомненной , рассказал «Известиям» доцент департамента ветеринарной медицины аграрно-технологического института РУДН имени П. Лумумбы Роман Рогов.

— В результате своевременно полученной информации о состоянии животного можно быстро оценить ситуацию и предпринять необходимые меры на ранних стадиях развития заболевания, еще до проявление клинических признаков . Это позволит снизить затраты и время на лечение, трудозатраты и позволит предотвратить распространение возможного заболевания по всему стаду, — рассказал специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

А измерение уровня pH поможет оптимизировать процесс кормления и предотвратить развитие субклинического и клинического ацидоза (SARA). В целом постоянный контроль и мониторинг здоровья крупного рогатого скота, и быстрое вмешательство позволит повысить продуктивность и снизить выбраковку животных , считает Роман Рогов.

— Однако к технологии есть ряд вопросов, один из них — это финансовая составляющая данного нововведения. Возможное получение ложных данных из-за неправильной интерпретации показателей или сбоя в работе системы передачи показателей , — отметил эксперт.

Исследование представляет интерес, но для контроля всех перечисленных параметров в настоящее время используются внешние датчики, а также видеоанализ , рассказал доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Каплун.

Фото: Алексей Шеремет

— Есть также вопрос к испытаниям системы. Авторы пишут про ее работоспособность в течение четырех лет, однако приводят данные о том, что они столкнулись с проблемой только в 2022 году . Соответственно, можно сделать вывод, что в условиях реальной фермы ресурс работы системы не был проверен . Если говорить про альтернативные подходы к решению данных задач, то в пример можно привести СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где также проводятся исследования, связанные с анализом поведения и параметров здоровья крупного рогатого скота. Однако мы используем неинвазивные методы, которые не оказывают никакого влияния на животных, на основе видеоанализа и технологии компьютерного зрения, что позволяет оперативно определять малейшие отклонения в поведении животных и сигнализировать об этом , — сказал эксперт.