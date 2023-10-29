Нетаньяху и Байден провели переговоры по конфликту на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский президент Джо Байден провели телефонные переговоры и обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом 29 октября сообщил телеканал I24news.

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент США Байден обсуждают развитие конфликта по телефону», — сообщил телеканал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter.).

Ранее в этот день помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден проведет очередные телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Накануне Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

28 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

25 октября американская газета The Wall Street Journal (WSJ), Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию, чтобы те успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион для защиты американских войск.

Байден, в свою очередь, заявил, что не требовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отсрочить начало военной операции в Газе, а только призвал прежде всего вызволить находящихся у боевиков движения ХАМАС заложников. Кроме того, американский лидер заявил, что он «не доверяет» цифрам потерь среди гражданского населения, представленным палестинцами.

Министерство обороны США 25 октября выразило намерение отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые способны перехватывать ракеты малой дальности.

24 октября Пентагон подтвердил отправку в Израиль военных США в качестве советников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер добавил, что советником в Израиль был направлен генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, участвовавший в операциях против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.