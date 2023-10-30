Участникам СВО хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны

Участникам специальной военной операции — мобилизованным и контрактникам-добровольцам — хотят дать право отдыхать в федеральных санаториях Минобороны, которыми пользуются военные. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 30 октября депутатами фракцией «Справедливая Россия — За правду». Документ имеется в распоряжении «Известий».

«В настоящее время социальная поддержка мобилизованных граждан и граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, и членов их семей является безусловным приоритетом органов государственной власти всех уровней. При этом поддержка семей таких граждан чаще всего осуществляется только на региональном уровне», — говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что и на федеральном уровне есть возможности поддержать эти категории граждан, предоставив им такие права и возможности, как и у других военнослужащих и членов их семей.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на внеочередное получение путевок в санаторно-курортные организации и оздоровительные организации Министерства обороны РФ», — внести такую поправку в законодательство предлагают депутаты.

«Государство в короткие сроки должно организовать систему поддержки мобилизованных и добровольцев. Для этого мы предлагаем предоставить им возможность отдыхать и проходить санаторно-курортное лечение в санаториях, пансионатах, турбазах, домах отдыха и детских оздоровительных лагерях федерального уровня. Это лучшие в стране санатории, и они должны стать доступны для участников всех СВО и членов их семей», — заявил «Известиям» лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

По его словам, у всех, кто участвует в СВО, должны быть равные права.

В начале сентября в администрации президента разъяснили вопрос об отпусках для мобилизованных. Так, военнослужащие, участвующие в СВО, имеют право на 30 дней ежегодного отпуска. При этом время пути до дома и обратно не учитывается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.