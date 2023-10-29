Корреспондент «Известий» сообщил о взрывах на въезде в израильский город Сдерот
Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 28 октября сообщил, что на въезде в город Сдерот на юге Израиля слышны звуки стрельбы и разрывов снарядов.
Пост полиции надежно закрыт от посторонних лиц, отметил корреспондент с места событий. Он добавил, что в небе над городом летают самолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Ранее, 21 октября, стало известно, что ХАМАС обстреляло город Сдерот. Кроме того, в палестинском движении заявляли об обстреле Тель-Авива.
19 октября также сообщалось, что бригады «Аль-Кассам» обстреляли Сдерот ракетами. Также боевики подвергли тогда обстрелам города Ашдод и Беэр-Шева и военную базу Раим.
До этого, 16 октября, мэр израильского города Сдерот Алон Давиди на пресс-конференции выступил за полное уничтожение ХАМАС, добавив, что жители страны готовы к затягиванию боевых действий на несколько месяцев. При этом мэр добавил, что жители города и других приграничных населенных пунктов живут под обстрелами уже больше 20 лет.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.