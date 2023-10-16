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Мэр израильского города Сдерот выступил за полное уничтожение ХАМАС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди на пресс-конференции 16 октября выступил за полное уничтожение ХАМАС, добавив, что жители страны готовы к затягиванию боевых действий на несколько месяцев.

«Я говорю премьер-министру, министру обороны, всем, всему правительству. Всё, что вам нужно от нас, если это займет у нас два месяца, один месяц, три месяца — это нормально. Мы не будем есть всё, может быть, мне придется спать на улице», — заявил Давиди.

Мэр Сдерота убежден, что боевикам ХАМАС приходят приказы из Ирана. При этом он добавил, что жители города и других приграничных населенных пунктов живут под обстрелами уже больше 20 лет.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал подробности штурма силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захваченного боевиками ХАМАС полицейского участка в Сдероте. По его словам, израильская армия не предпринимала попыток штурма здания, вместо этого по нему ударили ракетами и разнесли его «в пыль и щебень».

Днем ранее, 15 октября, заместитель мэра Сдерота Элада Калими сообщила об эвакуации двух третей жителей города. По ее словам, из 30 тыс. жителей города эвакуированы две трети населения, а большинство из оставшихся покинут его сегодня.

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Город Сдерот на юге Израиля неоднократно подвергался обстрелу со стороны ХАМАС. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 14 октября показал кадры с места событий. На них видны следы от полета ракет в небе над городом. В небе над городом также можно увидеть белые следы в виде колец — разрывы противоракет, которые летели навстречу атакующим снарядам.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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