Израиль пропустит 10 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа

Израиль 28 октября допустит для проезда грузовики с медикаментами, провиантом и питьевой водой на юг сектора Газа, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и лекарствами прибыть в сектор Газа в субботу», — сказал он.

Представитель Армии Израиля пояснил, что страна увеличивает гуманитарную помощь гражданскому населению Газы, которое переместилось в южную часть сектора. Будут допущены 10 грузовиков гуманитарной помощи, которые в данный момент находятся на проверке.

«Те, кто окажется в этом пространстве [на юге сектора Газа], получат еду, воду и лекарства», — повторил Хагари.

Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Также истребители ЦАХАЛ ночью нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, который отвечал за атаки дронов и ПВО. Отмечается, что он принимал участие в планировании операций в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

«Бригады Аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.