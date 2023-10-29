Страшно — аж жуть: какие телесериалы ждут нас в ноябре

Ноябрь на телеэкранах и стриминговых платформах станет месяцем преступности — и, естественно, борьбы с ней . Военный детектив «Банда «Зиг Заг», уголовная комедия «Отмороженные», криминальный эпос «Слово пацана» — любителям сериалов про сыщиков и воров в этом месяце скучать не придется. О том, какие новые сериалы можно будет посмотреть в ноябре, рассказывают «Известия».

«Банда «Зиг Заг»

1 ноября, KION

Декабрь 1941 года, Ленинград в блокаде , хлебный паек снижен до 125 голодных граммов. В это время в городе появляется таинственная банда, подделывающая продуктовые карточки и безжалостно уничтожающая всякого, кто может вывести стражей закона на их след. В роли стража закона выступает заслуженный розыскник российского кинематографа Игорь Петренко («Черная кошка», «Смерш») — он играет сотрудника ленинградского угро Львова, которому вместе с контрразведчиком Свидерским (Александр Устюгов — «Киллер», «Союз спасения») предстоит ликвидировать бандитов , оказавшихся по совместительству еще и немецкими шпионами: название банды расшифровывается как «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера».

Фото: KION

Сюжет основан на реальных событиях: банда уголовников-рецидивистов «Зиг Заг» действительно промышляла в блокадном Ленинграде получением продуктов по поддельным талонам с последующим обменом их на ценности. Насколько близким к реалиям получился сериал, оценить можно будет уже совсем скоро. Однако одну небольшую оплошность с сожалением можно констатировать уже сейчас: благородные фамилии следователей знавшие толк в реалиях советские кинематографисты позволили бы себе присвоить разве что белогвардейским агентам.

«Саша против!»

2 ноября, Premier

Подростковое драмеди об интернациональной дружбе и взаимопонимании сняла Анна Зайцева, заявившая о себе как о режиссере именно в подростковой тематике. Ее первая короткометражка «Сама дура» о непростых взаимоотношениях слепой девочки-подростка и ее сестры собрал щедрый урожай фестивальных призов, а снятый на ее основе подростковый сериал стал явлением в подростковом интернете. Новая работа Зайцевой — вновь о столкновении культур, на сей раз национальных.

Фото: Premier

Мама Саши и отец Мамажана решили пожениться, а их уже вполне взрослым 17-летним отпрыскам приходится разгребать последствия светлого родительского чувства. Саша мечтает о карьере в боксе, Мамажан — о славе рэпера, а теперь им волей-неволей приходится открывать друг другу свои тайны и договариваться о мирном сосуществовании , и не сказать, что для мультикультурных сводных брата и сестры это оказывается простым делом. На юных актерах отдыхает зрительский глаз, привыкший к мельтешению знакомых лиц на телеэкране, а рэп в исполнении Мамажана способен за 30 секунд объяснить любому, что бокс всё-таки предпочтительнее.

«Отмороженные»

2 ноября, Wink

Комедийный сериал от создателей «Полицейского с Рублевки» повествует о четырех братках из 90-х, отправленных когда-то боссом выбивать деньги из должника и ненароком оказавшихся в криокамере, где им предстоит провести в заморозке 22 года. Очухавшись в современной Москве, они наперебой удивляются похорошевшей столице и ищут злодея, не по понятиям подставившего их под срок в два с лишним десятилети я. Зовут парней Фил (Влад Коноплёв), Чак (Денис Васильев), Вжик (Ярослав Заргаров) и Масса (Савелий Наумов) — и здесь уже начинается веселье: прозвище Вжик в лихие 90-е безраздельно принадлежало мухе из мультика про грызунов-спасателей, и реального пацана способно было опустить на уровень плинтуса.

Фото: Wink

Дальше — больше: парни непатриотично сравнивают обновленную столицу с Нью-Йорком, неубедительно восхищаются качеством московских бордюров и считают курьеров таинственной новой группировкой. Самый смелый из бандитов пытается наехать также и на навигатор, который в ответ обещает кратчайшим путем доставить его в пункт назначения «тюрьма». Реальные пацаны из 90-х сказали бы «ржака» — и ни капли бы не ошиблись.

«Весь невидимый нам свет»

2 ноября, Netflix

Режиссер Шон Леви — мастер динамичного кино с легкой примесью безумия: в его послужном списке числятся «Очень странные дела», «Ночь в музее» и «Розовая пантера». Нынче он взялся за новую для себя задачу. Сериал «Весь невидимый нам свет» — военная драма по одноименной книге американца Энтони Дорра, получившей Пулитцеровскую премию и включенной The New York Times в список лучших книг 2014 года. Немецкий юноша и молодая слепая француженка пытаются выжить и сохранить себя среди ужасов Второй мировой , показанных со всем натурализмом, который может обеспечить солидный бюджет.

Фото: Netflix

Качество съемок в принципе впечатляет, как и кастинг: в сериале снялись обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса» Марк Руффало («Охотник на лис», «Тор: Рагнарек») и легендарный Хью Лори («Доктор Хаус», «Дживз и Вустер»). Но самым примечательным стал выбор актрисы на главную роль: слепую Мари Леблан сыграла незрячая Ария Мия Лоберти — непрофессиональная актриса, недавняя выпускница Университета Род-Айленда, где она получила сразу три диплома с отличием — по философии, политологии и массовым коммуникациям. Кажется, девушка может все: в актерской ипостаси на нее явно стоит взглянуть.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

9 ноября, Wink

Казань в разгар перестройки. Грязные пятиэтажки, опасные гаражи, взгляды исподлобья и удары наотмашь без лишних диалогов: чужой — бей. Ботаник и музыкант Андрей (Леон Кеемстач — «Нонрмальный только я») и брат местного авторитета Марат (Рузиль Минекаев — «Смычок») — люди из разных миров, но лихая эпоха с неизбежностью сводит их в одной точке — компании «правильных пацанов» под водительством бывшего «афганца» Вовы Адидаса (Иван Янковский — «Фишер», «Время гнева»), которая, в реалиях истории, очень скоро приобретет в криминальных сводках новое имя «группировка».

Фото: Wink

Жора Крыжовников представляет зрителям драму взросления в предельно реалистичных интерьерах эпохи : афиши «Маленькой Веры», серые драповые пальто, слегка разбавленные входящими в моду черными кожаными куртками, дворы с замызганными хоккейными коробками, где мяч пинают реже, чем дерутся отнюдь не до первой крови. Кровь тоже реалистична до оторопи: целлулоидное насилие модных боевиков обретает на экране свой честный тошнотворный вид. Сериал вполне может стать откровением, если то поколение будет готово признать свое прошлое и посмотреть ему в глаза.

«Абсолютное зло»

6 ноября, Амедиатека

Тихое, скрытое от глаз за надежными стенами и аккуратными занавесками семейных гнезд, всепроникающее и всеразлагающее насилие — одна из сквозных тем шведской культуры, всплывающая то в гениальных кинолентах Бергмана, то в газетных сводках криминальной хроники, то в национальной литературе и вызывающая несомненный общественный резонанс. Герой автобиографической книги Яна Гийу «Зло» Эрик Понти всю жизнь был жертвой побоев отца — и в подростковом возрасте уже его самого исключают из школы за жестокость и постоянные драки. Отправленный в закрытое учреждение для трудных подростков, он сталкивается с новым витком насилия, и в его воле либо присоединиться к нему, либо разорвать порочную цепь.

Фото: Амедиатека

Книга была впервые экранизирована Михаэлем Хофстремом в 2003 году. Его картина «Зло» была выдвинута на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Теперь пришел черед телевизионной экранизации: сериал по роману Гийу поставили Даниэль ди Градо и Эрик Лейжонборг, известные жесткими криминальными фильмами и триллерами. Роль отца главного героя исполнил известный шведский актер Густав Скарсгарщд, сыгравший одного из воспитанников интерната «Стернсберг» в экранизации 2003 года. Похоже, тема порочного круга насилия шведов и впрямь не отпускает.

«Игра в кальмара: Вызов»

22 ноября, Netflix

Руководители телеканала Netflix, похоже, уверены: они рождены, чтоб Кафку сделать былью. Ну, пусть не Кафку, но воплотить антиутопию в жизнь им удалось с блеском. Южнокорейская «Игра в кальмара» стала хитом 2021 года, сместив «Бриджертонов» с позиции самого просматриваемого сериала Netflix. Через несколько месяцев, по слухам, на мировые экраны должен выйти второй сезон — но администрация канала решила не ждать столь долго, дав возможность преданным поклонникам игры почувствовать ее условия на собственной шкуре.

Фото: Netflix

Условия в новом реалити-шоу почти не отличаются от сериальных: 456 участников, миллионный приз, задачки-головоломки, коалиции, друзья и враги — правда, в конце, разумеется, все останутся живы. Зато внешний антураж, включая форму участников и административного персонала, оформление помещений и организацию действа, воспроизведен с дотошностью. В целом, новое шоу вряд ли будет сильно отличаться от какого-нибудь «Форта Байярд», — но это, в конце концов, образец не из худших. А вот для предстоящего второго сезона «Игры в кальмара» шоу станет отличной рекламой, что пойдет бизнес-планам Netflix исключительно на пользу.

«Убийство на краю света»

11 ноября, Hulu

Эксцентричный миллиардер, живущий затворником в уединенном курортном раю, приглашает в свой великолепный особняк 12 человек, которых ждет отдых по высшему разряду. Однако после того, как один из гостей гибнет от рук таинственного убийцы, всем становится не до запланированного ретрита: каждый из присутствовавших подозревает остальных. Детектив-любительница Дарби Харт, роль которой исполнила звезда «Короны» Эмма Коррин, — одна из приглашенных, и теперь ей предстоит вычислить убийцу и спасти невинных людей.

Фото: Hulu

Было бы логичным предположить, что нас ожидает герметичный детектив в духе Агаты Кристи, — но не тут-то было. Пространство загадочного особняка открывается в бескрайнюю заснеженную пустыню, которая нагнетает атмосферу разлитого в воздухе зла, достойную «Фарго». Шоураннеры нового сериала — Брит Марлинг и Зал Батманглидж, создатели загадочного авангардного сериала «ОА», невероятным образом сочетающего в себе черты фантастического триллера и психологической драмы и ставшего загадкой не только для зрителей, но и для критиков, так что и в этот раз ждем от них сюрпризов. Тем более готовили их тщательно: сериал должен был выйти на экраны еще летом, но появится только сейчас.