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В РАН предрекли Евросоюзу очередной глубокий кризис

Сотрудник РАН Кузнецов заявил, что Евросоюзу грозит очередной глубокий кризис
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Превращение Евросоюза (ЕС) в придаток НАТО — это путь к очередному глубокому кризису объединения. Такое мнение на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 27 октября выразил член-корреспондент РАН, директор, главный научный сотрудник ИНИОН РАН доктор экономических наук Алексей Кузнецов.

«Сказать, что превращение ЕС в очевидный придаток НАТО — это путь к успеху ЕС и его обновлениям, я думаю, это было бы очень смелым заявлением. Скорее это действительно путь к очередному глубокому кризису Евросоюза, и надо понимать, что мир изменился — это не 1980-е годы, там же в какой-то степени повезло ЕС, развалился социалистический лагерь, европейское сообщество не было причастно к его развалу, а появились многие страны Восточной Европы, готовые поставлять дешевую рабочую силу, готовые быть младшими партнерами переживавших кризис участников интеграции», — сказал Кузнецов.

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25 октября агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что между главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен начинается конфликт из-за активности последней во внешнеполитических делах. В частности, претензии к фон дер Ляйен связаны с ее заявлениями о полной поддержке Израиля при условии, что страны Евросоюза уже согласовали позицию по гуманитарной ситуации в Газе. Журналисты считают, что главе ЕК не удалось отразить единое решение Европы должным образом.

17 октября профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина назвала ЕС при фон дер Ляйен «прицепной лошадью к повозке НАТО». Специалист подчеркнула, что глава ЕК отчитывается перед другими странами с учетом давления со стороны США.

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