Глава Еврокомиссии (ЕК) отчитывается о работе с учетом мнения США, при ней Евросоюз (ЕС) стал «прицепной лошадью к повозке НАТО». Такое мнение 17 октября выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Она (Урсула фон дер Ляйен. — Ред.) перед другими отчитывается с учетом давления со стороны США. Именно при ней, по сути, Евросоюз стал такой прицепной лошадью к повозке НАТО», — сообщила аналитик в беседе с журналистами телеканала RT.

По ее мнению, даже в случае, если бы кто-то другой занимал пост фон дер Ляйен, он бы так же выполнял все решения Вашингтона, а ЕС шел бы по тому же пути. Еремина назвала должность главы ЕК чисто чиновничьей и подчеркнула, что фон дер Ляйен не является политической фигурой. Специалист считает, что глава Еврокомиссии будет выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на критику в свой адрес.

«Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своем посту», — отмечает профессор.

Еремина обратила внимание на то, что в ЕС действительно растет объем недовольства Урсулой фон дер Ляйен. По мнению специалиста, причиной этого может быть как коронавирусная политика, санкции, так и иммиграционное давление, позиция в отношении Китая и санкций, последствия которых в основном легли на плечи ЕС, однако не повлияли на США.

Она обратила внимание на то, что Урсула фон дер Ляйен не заботится о гражданах ЕС, потому что «у неё совершенно другие задачи».

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что чиновники ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении должностных полномочий. Источники сообщили журналистам, что глава ЕК давно принимает решения без согласования с членами ЕС, а также отстраняет правительства стран-членов от принятия решений.

В частности, заявлялось, что фон дер Ляйен, ни с кем не посоветовавшись, начала антисубсидийное расследование против китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису €900 млн на борьбу с миграционным кризисом.

Днем ранее, 16 октября, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также обвинил фон дер Ляйен в использовании воинственной риторики по поводу ситуации в Израиле.