Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля

Аналитик назвала ЕС при фон дер Ляйен прицепной лошадью к повозке НАТО

Аналитик: при Урсуле фон дер Ляйен ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО
0
Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Еврокомиссии (ЕК) отчитывается о работе с учетом мнения США, при ней Евросоюз (ЕС) стал «прицепной лошадью к повозке НАТО». Такое мнение 17 октября выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Она (Урсула фон дер Ляйен. — Ред.) перед другими отчитывается с учетом давления со стороны США. Именно при ней, по сути, Евросоюз стал такой прицепной лошадью к повозке НАТО», — сообщила аналитик в беседе с журналистами телеканала RT.

По ее мнению, даже в случае, если бы кто-то другой занимал пост фон дер Ляйен, он бы так же выполнял все решения Вашингтона, а ЕС шел бы по тому же пути. Еремина назвала должность главы ЕК чисто чиновничьей и подчеркнула, что фон дер Ляйен не является политической фигурой. Специалист считает, что глава Еврокомиссии будет выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на критику в свой адрес.

«Никто не поднимает вопрос о том, что она должна досрочно уйти в отставку. Таких примеров мы не видели, все дорабатывали на своем посту», — отмечает профессор.

Еремина обратила внимание на то, что в ЕС действительно растет объем недовольства Урсулой фон дер Ляйен. По мнению специалиста, причиной этого может быть как коронавирусная политика, санкции, так и иммиграционное давление, позиция в отношении Китая и санкций, последствия которых в основном легли на плечи ЕС, однако не повлияли на США.

Она обратила внимание на то, что Урсула фон дер Ляйен не заботится о гражданах ЕС, потому что «у неё совершенно другие задачи».

Вынесли сор: лидеры ЕС разругались из-за Украины
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поссорились из-за превышения полномочий

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что чиновники ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении должностных полномочий. Источники сообщили журналистам, что глава ЕК давно принимает решения без согласования с членами ЕС, а также отстраняет правительства стран-членов от принятия решений.

В частности, заявлялось, что фон дер Ляйен, ни с кем не посоветовавшись, начала антисубсидийное расследование против китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису €900 млн на борьбу с миграционным кризисом.

Днем ранее, 16 октября, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также обвинил фон дер Ляйен в использовании воинственной риторики по поводу ситуации в Израиле.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023