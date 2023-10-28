Причащение в православной церкви — правила проведения таинства

Главное таинство церкви — причащение, позволяет человеку приблизиться к Господу и соединиться с Иисусом Христом, а также очистить душу от грехов и обрести вечную жизнь. Решение причаститься обладает огромным значением для каждого верующего и в духовном смысле разделяет жизнь на до и после. «Известия» рассказывают, как проходит таинство причащения в православной церкви.

Что такое причащение — суть

Еще одно название литургии, центром которой является причащение, — Евхаристия. Это таинство, во время которого верующий вкушает белый хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Иисуса Христа. Таким образом христианин соединяется с Богом не только духовно, но и телесно.

В какие дни можно причащаться

Наиболее известным днем для причащения считается Великий (Чистый) Четверг на Страстной седмице. В этот день Иисус установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников. Подробнее о смысле Великого Четверга можно узнать из специального материала «Известий».

Тем не менее причаститься можно и в любые другие дни, когда служится Божественная литургия. Расписание лучше уточнять в выбранной церкви.

При этом частоту причащения верующие определяют сами вместе с духовником.

Как подготовиться к причащению

Участвовать в таинстве можно только крещеным христианам. «Известия» рассказывали, как проходит таинство крещения и что для этого нужно.

Кроме того, перед причащением необходимо очистить тело и разум — как правило, вкушению Святых Тайн предшествует трехдневный пост. Из рациона исключаются мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Запрещено употребление алкоголя. С полуночи до самого причащения полагается вовсе не принимать пищу и не пить.

Также в дни перед причащением необходимо отказаться шумных и разгульных развлечений, интимных сношений. Необходимо молиться и размышлять о духовных ценностях.

Наконец, перед причащением необходимо исповедаться, получить благословение на причащение от батюшки.

На литургию не принято приходить в броской и открытой одежде, с ярким макияжем.

Как проходит причащение в православной церкви

Таинство причащения совершают в конце литургии. Причастник должен прийти к ее началу и принять участие в богослужении, настроиться на предстоящее принятие Святых Тайн.

Та часть литургии, когда совершается причащение, называется литургией верных. Священнослужитель читает в алтаре тайную молитву, Святые Дары переносятся с жертвенника на Престол. Верующие поют Символ веры. Начинается Евхаристический канон — анафора, во время которого в алтаре совершается пресуществление, или преложение, Святых Даров. Хлеб — пять просфор (напоминание о пяти хлебах из Евангелия) и красное виноградное вино, разбавленное водой (когда тело распятого Господа проткнули копьем, из него истекли кровь и вода), пресуществляются в Тело и Кровь Христовы.

Это главный момент богослужения.

Наконец, после пения «Отче наш» и призыва «Со страхом Божиим и верою приступите» начинается причащение. Сначала причащаются священнослужители в алтаре, а затем Чашу выносят к прихожанам, которые делают перед ней земной поклон.

Как подходить к Чаше на причащении

Собравшиеся подходят к Святой Чаше поочередно с правой стороны, скрестив руки — правая над левой. Креститься перед чашей не нужно. Про себя хорошо читать молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Подойдя к священнику, нужно назвать свое имя, данное при крещении, и ждать, пока священник при помощи специальной ложечки положит в рот частичку Плоти и Крови Христовой. Затем обычно (но не всегда) целуют Чашу.

После причастник подходит к столику с так называемой теплотой (смесью воды с вином или просто святой водой) и хлебом, которые ему предлагается выпить и съесть. После этого причастник может разговаривать и прикладываться к иконам. В конце службы читаются благодарственные молитвы по причащении, верующий прикладываются к кресту.

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