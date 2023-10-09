Крещение ребенка в православной церкви — правила проведения таинства

Крещение детей — это таинство, которое проводится, чтобы ребенок родился для духовной жизни, соединился со Христом и вошел в церковь. Ответы на волнующие вопросы о том, как происходит крещение, как к нему подготовиться, сколько оно стоит, собрали в своем материале «Известия».

Суть крещения ребенка в церкви

Главная цель крещения ребенка — очищение его души и защита от дьявольского умысла. Крещение символизирует вступление в христианскую церковь и позволяет человеку стать частью общины.

Кроме того, таинство знаменует начало духовной жизни человека и его очищение от грехов прародителей.

В каком возрасте крестить ребенка

Крещение не имеет четких возрастных ограничений. Каждая семья самостоятельно решает, когда именно необходимо обращаться в церковь с этим вопросом. Существует традиция крестить ребенка на 40-й день со дня его рождения. Такое убеждение связано с тем, что эта цифра упоминается в Ветхом Завете, а также считается, что до 40-го дня мать не может присутствовать на таинстве по биологическим причинам. Но традиция не обязывает родителей соблюдать этот срок, можно крестить малыша раньше или позже.

Покреститься может и взрослый человек, а иноверцу таинство позволяет присоединиться к христианской церкви.

Подготовка к крещению ребенка

Для начала нужно решить, в какой церкви проводить крещение ребенка, а затем узнать об особенностях таинства и непосредственно назначить дату его проведения. Каждый храм может устанавливать свои правила, поэтому лучше всего обсудить все детали со священнослужителями.

Необходимо заранее позаботиться о некоторых атрибутах ритуала. В первую очередь понадобятся крестильная одежда и крестик. На чем будет держаться крестик, уже не так важно, это может быть как обычная веревочка, так и серебряная или золотая цепочка. Также нужно иметь с собой полотенце большого размера, чтобы принять ребенка после погружения в купель. Еще понадобятся свечи. Этот атрибут крещения всегда можно приобрести в храме, поэтому необязательно покупать их задолго до церемонии.

Крещение — выбор крестного и крестной

Выбор крестных родителей для малыша — ответственное решение. Они должны быть верующими и готовыми поддерживать духовное развитие ребенка. По традиции Русской православной церкви, муж и жена не могут быть крестными одного и того же ребенка. Существует и возрастное ограничение для крестных родителей. Считается, что девушка может стать крестной с 14 лет, а юноша — с 15. Но главное, чтобы крестные родители осознавали свою роль в жизни своего крестника и принимали участие в его духовном и физическом развитии.

Так как поиск достойного кандидата на роль крестной или крестного довольно сложный, стоит принять во внимание то, что крестный родитель может быть и один, но тогда он должен быть одного пола с крестником: крестная мать для девочки и крестный отец для мальчика. Если же родители считают, что они могут обеспечить духовное развитие и воспитание ребенка самостоятельно, то обряд может обойтись без крестных родителей.

Сколько стоит крещение ребенка в церкви

Официально в церквях не установлена плата за таинства. Все покупки, произведенные на территории храма, будь то крестик, свечи или же другие атрибуты, считаются пожертвованием. Поэтому все суммы, вложенные в крещение ребенка, идут на нужды храма и являются неким знаком уважения. С расценками лучше ознакомиться заранее при личном посещении церкви.

Как проходит крещение ребенка в церкви

Таинство крещения длится не более 40 минут. Церемония может быть как камерной, так и коллективной. Обычно крещение сразу нескольких детей проводится в храме в дни каких-либо крупных православных праздников. Однако, как правило, большинство считает крещение важным моментом в жизни младенца, поэтому обряд совершается камерно, без лишних глаз.

Перед началом таинства священник проводит обязательную беседу с родителями, крестными, а также с другими присутствующими. Крещение начинается с молитвы наречения имени, христианское имя закрепляется за малышом и официально документируется. Затем священник читает молитву перед крещением, поворачивается к ребенку, дует на его лицо трижды (напоминая, что «создал Господь человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою»), помазывает елеем его голову, лицо, плечи, грудь, руки и ноги.

Далее осуществляется ритуал изгнания дьявола, который включает в себя запретительные молитвы. Крестные поворачиваются спиной к священнику по направлении к западу (лицом к выходу из храма).

Священник троекратно задает вопрос о том, отрекаются ли все пришедшие от сатаны, на что должен последовать громкий утвердительный ответ «Отрекаюся». Священник наставляет: «И дуни и плюни на него!» Крестные должны дунуть и плюнуть (символически) вниз на сатану, тем самым окончательно унизив дьявола и отрекшись от него. Затем все поворачиваются лицом к священнику и алтарю и продолжают отвечать на вопросы.

По окончании всех произнесенных молитв ребенка трижды окунают в купель с освященной водой во имя Отца, Сына и Святого Духа. После чего малыша одевают в новую светлую одежду, а с головы ребенка состригают прядь волос, которая остается в храме как символ жертвы Богу. Далее следует важнейшая часть крещения — чин миропомазания, когда ребенка помазывают святым миром, накладывая этим печать дара Духа Святого. Завершается таинство шествием священника с ребенком и восприемниками вокруг купели, после чего мальчиков заносят или заводят в алтарь, а девочкам дают приложиться к иконам алтарного иконостаса. В церковной книге делают соответствующую запись, а родителям выдается свидетельство о крещении. Крестильную одежду, как правило, никогда больше не используют, но хранят всю жизнь.

Можно ли фотографировать крещение ребенка

Если участники задумываются о хороших фотографиях или видео с крестин, то необходимо обязательно обговорить данный момент с служащими церкви. Обычно съемку не запрещают, и памятный момент остается запечатленным.

Имя при крещении

При крещении ребенку дается имя из списка святцев. Святой, чьим именем наречен малыш, считается его покровителем. Если имени, которое значится в свидетельстве о рождения, нет в церковных списках, ребенку при крещение дается наиболее созвучное имя.

Холодная ли вода в крестильной чаше?

В купель наливается теплая вода, ведь священнослужители, как и родители, заботятся о здравии ребенка. Изначально купель наполняют горячей водой, а затем разбавляют определенным количеством холодной.

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