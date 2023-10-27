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Песков прокомментировал сравнение ситуации в Газе с блокадой Ленинграда

Песков: терроризм в любых его проявлениях невозможно оправдать
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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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Терроризм в любых проявлениях ничем нельзя оправдать. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о сравнении блокады сектора Газы с блокадой в Ленинграде.

«<...> терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать, это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась президентом России [Владимиром Путиным]», — заявил он.

Песков подчеркнул, что в Газе сейчас наблюдается гуманитарная катастрофа, вызывающая внимание и глубокую озабоченность всех стран мира.

Кроме того, комментируя вопрос о переговорах по вопросу освобождения заложников, Песков заявил, что всю информацию об этом предоставляет МИД РФ

Военная блокада Ленинграда осуществлялась немецкими и финскими войсками, а также их союзниками в годы Великой Отечественной войны. Она продлилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и унесла жизни по меньшей мере 650 тыс. жителей города. Так, 16 тыс. погибли от регулярных артобстрелов и бомбардировок, остальные жертвы были вызваны чудовищным голодом.

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Ранее в этот день лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, а лишь призвали к «гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров» в секторе Газа.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки Израиля на сектор Газа превысили предел самообороны и трансформировались в резню. Он также напомнил, что комиссия Евросоюза в своем недавнем заявлении сообщила, что она пока не готова призвать к прекращению огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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