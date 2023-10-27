Опубликованы кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Минобороны РФ 27 октября показало кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ракета запущена со спутниками в интересах военного ведомства.

Пуск был совершен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил РФ.

Это четвертый за год пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.

Вопросам развития космической отрасли государства уделяется отдельное внимание. Так, под руководством президента России Владимира Путина 25 октября прошла тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которой были запущены ракеты, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» и баллистическая ракета «Синева».