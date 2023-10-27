В Дагестане за опасный дрифт задержали популярного автоблогера Гаджи

В Республике Дагестан был задержан автоблогер Гаджи Гаджиев за опасный дрифт и нарушения правил дорожного движения. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Популярный автоблогер, ранее уже лишенный права управления автомобилем, продолжил, по его словам, ради развлечения аудитории, нарушать правила и законы, рискуя и своей безопасностью, и безопасностью других», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

О том, что подвергает опасности других участников движения, он, по его словам, задумался в последний момент.

В полиции сообщили, что составили в отношении блогера сразу несколько административных протоколов: о выезде на встречную полосу, о неуплате штрафов, об управлении незарегистрированным автомобилем, а также протоколы о вождении без прав и нарушении ПДД.

Ранее, 5 июля, водителя, устроившего дрифт на пересечении Спиридоньевского переулка и Малой Бронной улицы, арестовали на пять суток. На него также составили несколько административных протоколов.

На допросе он рассказал, что у него уже есть опыт подобных трюков.