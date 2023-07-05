Арестованный за дрифт в Москве водитель рассказал о своем опыте стритрейсинга

Водитель, арестованный за дрифт возле Патриарших прудов в Москве рассказал, что у него уже есть опыт подобных трюков. Об этом он заявил 5 июля на допросе в ГУ МВД по столице.

«Автомобиль принадлежит другу. Дрифтанул, сразу же отдал ему. У меня опыт есть. Я был один в автомобиле», — заявил 25-летний мужчина.

Он также рассказал, что в прошлом году привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Ранее в этот день стало известно, что водителя, устроившего дрифт на пересечении Спиридоньевского переулка и Малой Бронной улицы, арестовали на пять суток. На него также составили несколько административных протоколов.