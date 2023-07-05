Дрифтовавшего на Патриарших прудах водителя арестовали на пять суток

Водителя, устроившего дрифт возле Патриарших прудов в Москве, арестовали на пять суток. Об этом 5 июля «Известиям» сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили видеоролик, на котором неустановленное лицо, управляя автомобилем BMW без государственных регистрационных знаков, двигалось по Спиридоньевскому переулку в сторону улицы Малая Бронная. На пересечении улиц водитель открыто и демонстративно грубо нарушил ПДД», — рассказал он.

В отношении водителя BMW составлены административные материалы по статьям об управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков, об отсутствии водительских прав и о проезде на запрещающий сигнал светофора.

«Пресненский районный суд Москвы признал 25-летнего водителя, жителя Московской области, виновным в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначено наказания в виде административного ареста на пять суток», — заявил Васенин.

Ранее, 13 июня, в Московской области возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который по Химкам ездил на автомобиле, высунувшись из люка с автоматом. Инцидент произошел 10 июня. Полиция установила личность мужчины. Им оказался москвич 1996 года рождения.