Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с марта 2022 года
Общество
Колокольцев заявил о снижении случаев пропаганды наркотиков в интернете
Общество
Минюст включил Всемирный фонд природы в перечень нежелательных организаций
Общество
Минтранс России опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам
Мир
МО Британии начнет подготовку пилотов ВСУ в августе
Общество
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена
Мир
Newsweek сообщил о курировании ЦРУ секретной помощи Украине
Происшествия
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Экономика
Курс евро превысил 99 рублей
Экономика
Хакасия не смогла обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО The Altai Project
Происшествия
В Севастополе грузовик протаранил семь машин, автобус и троллейбус

Дрифтовавшего на Патриарших прудах водителя арестовали на пять суток

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водителя, устроившего дрифт возле Патриарших прудов в Москве, арестовали на пять суток. Об этом 5 июля «Известиям» сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили видеоролик, на котором неустановленное лицо, управляя автомобилем BMW без государственных регистрационных знаков, двигалось по Спиридоньевскому переулку в сторону улицы Малая Бронная. На пересечении улиц водитель открыто и демонстративно грубо нарушил ПДД», — рассказал он.

В отношении водителя BMW составлены административные материалы по статьям об управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков, об отсутствии водительских прав и о проезде на запрещающий сигнал светофора.

«Пресненский районный суд Москвы признал 25-летнего водителя, жителя Московской области, виновным в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Ему назначено наказания в виде административного ареста на пять суток», — заявил Васенин.

Перешли полосу: наказание для лихачей могут ужесточить после ДТП в Дагестане
В Госдуме и Совфеде предлагают новые санкции за превышение скорости и езду с подложными номерами

Ранее, 13 июня, в Московской области возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который по Химкам ездил на автомобиле, высунувшись из люка с автоматом. Инцидент произошел 10 июня. Полиция установила личность мужчины. Им оказался москвич 1996 года рождения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023