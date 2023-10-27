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«Роскосмос» не будет проводить кадровые решения после неудачи с «Луной-25»

Глава «Роскосмоса» Борисов: кадровых решений после неудачи с «Луной-25» не будет
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Фото: ТАСС/Сергей Захарушкин
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Руководство «Роскосмоса» не собирается проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией «Луна-25», поскольку проектом занимался молодой коллектив, который нужно поддержать, а не останавливать на неудаче. Об этом 27 октября заявил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Коллектив молодой, он очень переживает, и мы за него переживаем», — сказал он.

Борисов подчеркнул, что у каждого промаха есть свои причины, в которых корпорация будет разбираться и делать выводы. В противном случае, продолжил он, если «бить молодой коллектив по рукам», сотрудники могут «просто разбежаться, уйти».

«Их сейчас, наоборот, надо поддержать, вселить уверенность. У них вырастут крылья, и они еще многое сделают. Поэтому никаких организационных выводов», — заявил глава «Роскосмоса».

Кроме того, Борисов обратил внимание на то, что в направлении космических разработок и исследований случаются неудачи и «вся история лунной программы — сплошная череда неудач».

«И тем не менее без этого двигаться вперед нельзя. Останавливать коллектив на этой неудаче было бы верхом неправильного. Будем продолжать», — резюмировал руководитель корпорации.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что Борисов доложил ему о причинах аварии с автоматической станцией «Луна-25». Он подчеркнул, что «избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность» не избавляют от подобных инцидентов.

В свою очередь российский лидер пообещал продолжать поддержку лунной программы РФ, несмотря на ЧП с космической станцией «Луна-25». Путин также спросил у главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, когда планируется запуск следующей лунной миссии. По словам главы госкорпорации, запуск космического аппарата «Луна-26» пока что планируется на 2027 год.

Путин 26 октября провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли. Российский президент заявил о необходимости принять решение о РОС. По его словам, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике. Также Путин указал, что первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году.

Первая в истории современной России миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Был совершен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

Однако 20 августа при переходе на посадочную орбиту станция прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

3 октября в «Роскосмосе» предположили, что наиболее вероятным сценарием крушения «Луны-25» было то, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».

Станция успела сделать снимки лунной поверхности с помощью телекамер комплекса «СТС-Л». На них был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне естественного спутника Земли.

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