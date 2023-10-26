Путин пообещал продолжать поддержку лунной программы в РФ

Президент России Владимир Путин пообещал продолжать поддержку лунной программы РФ, несмотря на ЧП с космической станцией «Луна-25». Об этом российский лидер заявил 26 октября на встрече с молодыми учеными.

«Юрий Иванович [Борисов, глава «Роскомоса»] подсказывает: не планируем закрывать. Сложная сфера деятельности, всем обидно [после ЧП с «Луной-25»], я вас уверяю, но ничего, это же космонавтика, освоение космоса», — указал президент, отвечая на вопрос сотрудника НПО имени Лавочкина Дениса Демина, будет ли поддерживаться отечественная лунная программа.

Путин также спросил у главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, когда планируется запуск следующей лунной миссии. По словам главы госкорпорации, запуск космического аппарата «Луна-26» может быть сдвинут с 2026 на 2027 год.

«Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево — есть планы такие — на 2026 год, но пока 2027 год», — сказал Борисов.

Ранее в этот день Путин заявил, что Борисов доложил ему о причинах аварии с автоматической станцией «Луна-25». Он подчеркнул, что «избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность» не избавляют от подобных инцидентов.

Российский лидер 26 октября посетил ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где проводит встречу с молодыми учеными по ситуации в ракетно-космической отрасли.

Первая в истории современной России миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Был совершен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

Однако 20 августа при переходе на посадочную орбиту станция прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

3 октября в «Роскосмосе» предположили, что наиболее вероятным сценарием крушения «Луны-25» было то, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».

Станция успела сделать снимки лунной поверхности с помощью телекамер комплекса «СТС-Л». На них был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне естественного спутника Земли.