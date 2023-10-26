Глава «Роскосмоса» доложил Путину о причинах аварии с «Луной-25»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о причинах аварии с автоматической станцией «Луна-25». Об этом российский лидер заявил 26 октября на встрече с молодыми учеными.

«Это отдельная тема, надо посмотреть повнимательнее. Юрий Иванович уже доложил, что в принципе понятно, что там произошло, но это всё произошло, несмотря на регулирование», — сказал Путин.

Он отметил, что даже при современных избыточных требованиях нормативного регулирования происходят такие сбои, как с «Луной-25».

«Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов», — добавил президент.

Российский лидер 26 октября посетил ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где проводит встречу с молодыми учеными по ситуации в ракетно-космической отрасли.

Первая в истории современной России миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Был совершен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

Однако 20 августа при переходе на посадочную орбиту станция прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

3 октября в «Роскосмосе» предположили, что наиболее вероятным сценарием крушения «Луны-25» было то, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».

Станция успела сделать снимки лунной поверхности с помощью телекамер комплекса «СТС-Л». На них был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне естественного спутника Земли.