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Путин назвал цели Российской орбитальной станции

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию космической отрасли 26 октября заявил о необходимости принять решение о Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике.

«Так, что касается непосредственно нашей орбитальной станции, то она призвана стать форпостом России для изучения и покорения Вселенной, ну и, конечно, она должна, здесь вот мы сейчас говорили с руководителями отрасли, она должна максимально обеспечивать наши интересы и в сфере безопасности, и в сфере экономики», — сказал глава российского государства.

Он напомнил, что в ноябре этого года работающей на данный момент на орбите Международной космической станции (МКС) исполнится 25 лет. Путин отметил, что «функционирование МКС вряд ли возможно без наших российских компетенций», поэтому Россия продлила свое участие в проекте до 2028 года, уточняя, что это только «промежуточные решения» на некоторое время.

Владимир Путин также подчеркнул, что российское государство в качестве космической державы должно строить перспективные планы и учитывать «задачи суверенного долгосрочного развития, обеспечения национальной безопасности».

«Именно поэтому наши специалисты приступили к разработке тактико-технических характеристик нашей собственной Российской орбитальной станции. Без сомнения, проекты такого уровня должны учитывать все передовые достижения науки и технологий, иметь потенциал для выполнения задач будущего», — сказал он.

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Путин 26 октября провел встречу с молодыми учеными и совещание по ракетно-космической отрасли, в ходе которого удивился зарплатам специалистов. Он отметил, что власти займутся вопросом их повышения. В ходе встречи с молодыми учеными президент России также подчеркнул, что космическая отрасль является очень интересной и перспективной сферой, без развития которой жизнь человечества вскоре станет невозможной. Помимо этого, Путин указал, что состав российской орбитальной группировки нужно кратно увеличить в сжатые сроки.

Также Путин заявил о необходимости расширить доступность ключевых космических сервисов, а также покрытие связью территории страны. Кроме того, правительству РФ до 1 июля 2024 года поручено разработать и утвердить нацпроект по развитию космических технологий и сервисов.

По словам российского президента, государство заинтересовано в развитии частных космических компаний. Он подчеркнул, что взаимодействие между государством и частным бизнесом востребовано на фоне того, что происходит коммерциализация космических услуг. И развивать отрасль без этого будет невозможно.

Вопросам развития космической отрасли государства уделяется отдельное внимание. Накануне под руководством Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которой были осуществлены практические пуски ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева».

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