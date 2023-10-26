Путин ожидает вывод первого сегмента станции РФ на орбиту в 2027 году

Первый сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Об этом 26 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

По его словам, цель заключается в том, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а целая станция.

«Один из этих сегментов мы сегодня смотрели. В 2027 году первый сегмент должен быть выведен на орбиту», — указал он.

Глава РФ считает, что без пилотируемой космонавтики нельзя эффективно развивать космические услуги.

«Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике. Сегодня будем об этом говорить», — заключил президент РФ.

Российский лидер в четверг, 26 октября, проводит встречу с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли.

В июне генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что формирование российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году. Ожидается, что в будущем она заменит российский сегмент МКС.

В апреле 2021-го была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. Как сообщал в феврале текущего года заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого модуля планируется на конец 2027 года.