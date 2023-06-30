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Борисов заявил о полном формировании Российской орбитальной станции к 2032 году

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что формирование Российской орбитальной станции (РОС) планируется завершить к 2032 году. Об этом он сказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня.

Предполагается, что в будущем российская орбитальная станция заменит российский сегмент Международной космической станции (МКС) после окончания ее использования в 2030 году. Причиной выхода из проекта МКС стало техническое состояние модулей станции, а также большие затраты на обслуживание устаревших частей.

«Для нас сегодня стоит серьезный вопрос о продолжении российской пилотируемой программы, с 2024 года нам нужно начинать полномасштабные работы по формированию РОС, завершить их основные работы к 2030 году, а полностью формирование станции 2032 году», — доложил Борисов.

По его словам, эффективность будущей орбитальной станции будет значительно выше, чем у российского сегмента МКС. Сейчас он насчитывает 225 спутников.

Наряду с этим Борисов сообщил, что Россия предложила Алжиру и Египту принять участие в создании станции.

«Африка является очень перспективным континентом <...>. Все страны, которые обладают национальными космическими агентствами, приняли решение создать единое африканское», — рассказал глава Роскосмоса.

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Накануне, 29 июня, Владимир Путин, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», назвал очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, в перспективе которой удерживание космического аппарата на сверхнизкой околоземной орбите.

В апреле 2021 была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. Как сообщал в феврале текущего года заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года.

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