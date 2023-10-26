Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Трансляция

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 октября, проводит совещание по развитию космической отрасли. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Перед совещанием глава государства провел встречу с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после совещания ожидается доклад руководителя «Роскосмоса» Юрия Борисова о стратегических направлениях развития космической деятельности в России.

Вопросам развития космической отрасли государство уделяет отдельное внимание. Накануне под руководством Путина состоялась тренировка стратегических сил сдерживания, в ходе которой были осуществлены практические пуски ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева».