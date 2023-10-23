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FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем

FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание
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Фото: Соцсети
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Украинцы опасаются потери поддержки, поскольку внимание всего мира переключается на войну Израиля и ХАМАС. Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО попытался это опровергнуть и сыграть озабоченность палестино-израильским конфликтом, только бы не обнаружить жажду внимания к себе, пишет 22 октября обозреватель Financial Times Кристофер Миллер.

«Когда Владимир Зеленский вошел в штаб-квартиру НАТО в начале этого месяца, он заметил, что западные лидеры говорят о военном конфликте, но не о его военном конфликте. <...> Зеленский был осторожен, чтобы не показалось, будто он борется за внимание, поскольку он проявлял сочувствие к израильтянам, потерявшим близких в результате терактов, и проводил параллели между ситуацией в своей стране и в их», — пишет Миллер.

В своем обращении Зеленский призвал «всех лидеров посетить Израиль и выразить поддержку израильскому народу». По информации газеты, он даже спросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, может ли он приехать в Израиль с другими лидерами, чтобы продемонстрировать солидарность. Ответ Иерусалима был скорым и холодным: «Сейчас не время».

«Для многих украинцев это отрицание было больше, чем осуждение: это был красный флаг», — отметил автор статьи.

На очередной встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 23 октября, Украина снова будет первым пунктом повестки дня, которого сместит конфликт между Израилем и ХАМАС.

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20 октября американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канала заявила, что президент Украины Зеленский обиделся из-за того, что политики и пресса западных стран стали меньше уделять внимания конфликту с Россией.

Ранее, 17 октября, политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленский с помощью визита в Израиль хотел привлечь внимание к стране, но ему не позволили этого сделать.

О планах Зеленского посетить Израиль стало известно 12 октября. Как тогда отмечал портал Axios со ссылкой на источники двух государств, офис президента Украины отправил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит президента Украины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда со стороны сектора Газа на Израиль обрушился массированный ракетный обстрел: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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