На успехи российских войск на донецком направлении украинские боевики отвечают активной диверсионной работой в тылу ВС РФ. Для совершения терактов командование вооруженных формирований Украины (ВФУ) зачастую вербует даже детей, рассказали «Известиям» представители военной полиции.

Военная комендатура Донецкой Народной Республики (ДНР) в целях безопасности граждан работает на блок-постах в непосредственной близости от зоны боевых действий, а также проводит задержания подозрительных лиц в ходе рейдов по местным гостиницам и кафе.

По словам военнослужащих, дополнительную угрозу могут представлять и завербованные гражданские лица, которые по заданию украинской разведки наблюдают за передвижением техники или военных колонн, фотографируют объекты и передают врагу информацию. Военнослужащий с позывным Ткач отметил, что некоторые диверсанты подкупают или уговаривают в том числе несовершеннолетних.

«Мы вместе с представителями МВД здесь выявляем преступников, которые совершают свои действия, зачастую и против гражданского населения. Поэтому в интересах самого населения, чтоб мы успешно выявляли таких, это общая безопасность», — объясняет военнослужащий с позывным Саид.

Боевые действия всё еще ведутся не просто вблизи крупных городов, а прямо по окраинам Донецка, Горловки, Ясиноватой. Все они — важные транспортные и административные центры, здесь живет много людей. Поэтому безопасность и порядок в тылу, противодействие украинской разведке и диверсантам — одна из важнейших задач, которую выполняют военнослужащие комендатуры ДНР во взаимодействии с МВД и другими силовыми структурами.

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«Диверсанты для своих целей подкупают или уговаривают даже детей»