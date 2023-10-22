Фейк люкс: что грозит Никите Ефремову за торговлю обувью без маркировки

Предпринимателю Никите Ефремову грозит уголовная ответственность, если изъятая из его бутиков обувь окажется поддельной , сообщили «Известиям» юристы. Полиция уже начала проверку. Если кроссовки, которыми торговал бизнесмен, действительно окажутся без маркировки «Честный знак», как об этом заявили некоторые покупатели, это подтвердит нелегальное происхождение товара, отмечают общественники. Как не нарваться на подделку и где опаснее всего покупать брендовую одежду и обувь — в материале «Известий».

Закрытие магазинов Nikita Efremov

В течение всего дня 22 октября продолжалась опись товаров в магазинах Nikita Efremov. После этого на обувь будут наложены ограничения либо ее вывезут на склад МВД, рассказал «Известиям» директор по защите легального оборота ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Максим Курганский. Затем предстоит еще целый ряд следственных действий.

Накануне, 21 октября, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в шоуруме бизнесмена Никиты Ефремова (тезка актера Никиты Ефремова) в Москве продается контрафактная обувь. Заявитель сообщил, что в магазине «осуществляются торговля обувью ненадлежащего качества, без соответствующих сопутствующих документов на товар и маркировки «Честный знак», рассказал источник «Известий». Ранее аналогичные претензии магазину выдвигали и некоторые блогеры в Сети, жалуясь помимо прочего на завышенные цены и хамство продавцов.

Магазин Nikita Efremov Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Бизнесмен Никита Ефремов обувает многих знаменитостей, в числе которых Ольга Бузова, Егор Крид, Регина Тодоренко.

После обращения полиция начала проверку. Сейчас два бутика (в Москве и Санкт-Петербурге) закрыты. Сам предприниматель обвинения в свой адрес отверг.

— Три года мы находимся в центре Москвы и занимаемся торговлей лимитированной обувью, одеждой и аксессуарами. За это время у нас не было, нет и не может быть «пали». Мы делаем все возможное, чтобы она не проскочила, — заявил Никита Ефремов в своем YouTube-канале.

Для проверки подлинности будут привлечены правообладатели, «Честный знак» проведет экспертизу по маркировке и подготовит данные по запросу МВД о реализации товаров, отметил Максим Курганский.

— От объема и суммы нарушений, а также иных факторов будут зависеть вердикт и основание для возбуждения дела. Это могут быть контрабанда, подделка, обман покупателей, мошенничество. Однозначно можно сказать про отсутствие маркировки. Это может быть как административная ответственность, так и уголовная — по ст. 171.1 УК РФ, которая подразумевает как штрафы, так и лишение свободы, — сказал он.

Как пояснил «Известиям» юрист Дмитрий Кваша, уголовная ответственность предпринимателю будет грозить, если будет подтверждена торговля подделками в крупных объемах.

— Если же мы говорим об оригинальном товаре, который был ввезен в Россию нелегально, то наказание грозит за неуплату таможенных платежей. К примеру, ввозимый товар мог быть задекларирован как более дешевый. В этом случае товар может быть изъят, а продавец крупно оштрафован, — отметил он.

Как не купить подделку

В тех категориях легкой промышленности, где была введена маркировка, существенно упростилось выявление нелегальных товаров, отметил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Для правоохранительных органов появился простой и понятный ориентир, позволяющий моментально, без всяких экспертиз и заключений правообладателей выявлять контрафакт.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В процесс борьбы активно включаются сами потребители, которые так же просто, с помощью приложения «Честный знак», могут за несколько секунд проверить легальность товара. Это существенно сужает простор для деятельности недобросовестных предпринимателей, в чем можно убедиться на примере с магазинами Никиты Ефремова.

— Большинство продавцов обуви уже осознали данную ситуацию, вследствие чего Роспотребнадзор фиксирует кратное снижение объемов нелегальной продукции в данной категории, — заметил Олег Павлов. — Отдельные инциденты пока происходят, что может объясняться как недостаточной квалификацией менеджмента, так и сознательным желанием воспользоваться мораторием на проверки и избежать ответственности.

Потребителю следует помнить, что немаркированная обувь — это всегда нелегальный товар, происхождение которого практически невозможно установить, и, соответственно, его качество и безопасность никто не может гарантировать, сказал Олег Павлов.

В Роспотребнадзоре «Известиям» напомнили, что могут проводить проверки по требованию прокуратуры. В противном случае речь может идти лишь о профилактических мероприятиях.

Где продается контрафакт

Даже до ухода из России крупных западных производителей обуви, когда они сами поставляли свои товары в нашу страну, от приобретения подделки никто не был застрахован, заметил Дмитрий Кваша.

— Покупки следует делать в проверенных магазинах, которые дорожат своей репутацией. В крупных торговых сетях вероятность нарваться на подделку ниже, чем в мелких магазинах. Но и там это не исключено, — сказал он.

Связано это с тем, полагает юрист, что крупные магазины обычно имеют прямые контракты с поставщиками в отличие от мелких перекупщиков, которые могут даже не знать, что реализуемый ими товар — контрафакт.

Фото: ТАСС/Ulrich Perrey

Стоит также воздержаться от покупок в интернете, если вы не уверены в репутации фирмы — продавца товара, подчеркнул юрист.

— Сертифицирован ли товар, легально ли его ввезли в Россию, многих продавцов вообще не волнует. Покупатель сам должен позаботиться о том, чтобы не купить подделку. Если вы видите брендовые кроссовки вдвое дешевле их настоящей цены, рассчитывать на оригинал не стоит, — подчеркнул Дмитрий Кваша.

При покупке контрафакта россиян ждет и еще один неприятный сюрприз.

— При выезде за границу будьте готовы к тому, что нелегально приобретенный товар может быть изъят на границе государств, где подобная продукция представлена правообладателем официально, — сказал юрист.

В особенности это касается автомобилей, дорогой техники и элитной продукции вроде сумочек Louis Vuitton, пояснил Дмитрий Кваша.