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По контрафактам: из продажи требуют изъять поддельные табак, обувь и парфюм

В каких регионах России выявлены случаи реализации нелегальной продукции
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Контрафактный табак, обувь и парфюм потребовали изъять из продажи. Такое обращение в Генпрокуратуру и правительство направила Общественная потребительская инициатива (ОПИ) по итогам исследования соблюдения правил маркировки этих товаров в регионах. Организация выяснила, что больше всего нелегальной продукции по всем трем видам товаров наблюдается в Костромской области. Также в лидерах по продаже нелегальной обуви оказались ЕАО и Нижегородская область, парфюма — Новгородская и Смоленская области, табака — Краснодарский край и Брянская область.

Опасные товары

Обращения в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова и главы кабмина Михаила Мишустина направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он также попросил кабмин возобновить внеплановые проверки бизнеса в связи с массовой продажей нелегального товара в регионах. С документами ознакомились «Известия».

Поводом для обращений общественников стало исследование рынка табачной, парфюмерной и обувной продукции, проведенное ОПИ. Оно выявило наличие контрафактной продукции практически во всех регионах страны.

парфюм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Исследованием были охвачены все субъекты РФ, кроме новых регионов, говорится в письме. В каждом изучалось равное количество хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию указанных категорий, и фиксировались факты продажи товаров без маркировки. Выборка включала как классические (офлайн), так и интернет-магазины, уточняется в документах ОПИ.

Общественники отметили, что благодаря введению системы маркировки большинство регионов успешно препятствуют сбыту нелегальной продукции исследуемых категорий, однако в ряде субъектов ее процент остается достаточно высок.

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Так, согласно данным ОПИ, лидером по продаже контрафактного табака стала Костромская область. Также в десятку вошли Краснодарский край, Брянская область, Алтайский край, Амурская, Курганская, Тверская, Новосибирская области, Башкирия и Иркутская область.

Костромская область заняла первое место в исследовании и по нелегальной торговле обуви. Вслед за ней идут Еврейская автономная область, Нижегородская и Новгородская области, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Амурская и Сахалинская области, Адыгея, а также Воронежская область.

Не уступила лидерство Кострома и по незаконной продаже парфюмерии. Также в топ вошли Новгородская, Смоленская, Белгородская, Астраханская области, Чукотка, Забайкальский край, Сахалинская область, Марий Эл, Брянская и Владимирская области.

табак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Изъять нелегальную продукцию из продажи необходимо, так как она может угрожать здоровью граждан, пояснил «Известиям» Олег Павлов.

— Парфюм и обувь — товары, которые взаимодействуют с кожей и бывают аллергенными, не говоря уже о табаке, который вдыхают курильщики. Никаких гарантий, что они не причинят вреда здоровью в случае контрафакта, нет, ведь они могут быть изготовлены без соблюдения технологий, — пояснил общественник.

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Кроме того, такая продукция наносит существенный ущерб экономике, поскольку с ее продажи не платятся налоги, но за счет низкой цены она вытесняет с рынка добросовестных производителей, которые работают по закону.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру и правительство с просьбой прокомментировать перспективы принятия мер, предложенных ОПИ.

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Избранный подход

По словам директора по контрольной (надзорной) деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Антона Гущанского, проверки общественников не только помогают защитить граждан от потенциально опасной продукции, но и позволяют бюджету страны нарастить доходы. При этом в организации воздержались от комментариев по поводу мер, которые предлагает принять ОПИ в отношении бизнеса.

обувь
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Если факты продажи контрафакта установлены, то это является основанием для проведения проверок, но не сплошных, а точечных именно по этой информации, считает глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Реализация таких товаров мешает работать и легальному бизнесу, для которого вводился мораторий на проверки. Поэтому нужно проводить расследование и разбираться, заявил «Известиям» парламентарий.

Принятое президентом решение о моратории на проверки бизнеса предприниматели ждали очень долго, отметил бывший первый вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов. Однако воспользоваться им пытаются и те, кто зарабатывает на ситуации и нарушает закон, то есть нелегальный бизнес, пояснил он.

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Для решения проблемы, по мнению эксперта, нужно использовать уже известные и эффективные меры, например цифровую маркировку, а не бить по тем, кто работает в правовом поле.

— Сейчас на разных уровнях власти обсуждается применение к бизнесу при проверках рискориентированного подхода, то есть чтобы они проводились при наличии определенных индикаторов, которые точно указывают на риски фальсификата, — добавил Байсолт Хамзатов.

маркировка
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

При этом эксперт согласен с утверждением, что изымать нелегальный товар из продажи необходимо, чтобы он не причинил вреда здоровью.

Как отметил президент «Опоры России» Александр Калинин, мораторий также не распространяется на проверки опасной продукции, в отношении которой они сохраняются. Если органы надзора считают, что по каким-то товарам повышенные риски, то они могут отнести их к более высокому классу опасности и они будет проверяться, заявил он.

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