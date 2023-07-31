По контрафактам: из продажи требуют изъять поддельные табак, обувь и парфюм

Контрафактный табак, обувь и парфюм потребовали изъять из продажи. Такое обращение в Генпрокуратуру и правительство направила Общественная потребительская инициатива (ОПИ) по итогам исследования соблюдения правил маркировки этих товаров в регионах. Организация выяснила, что больше всего нелегальной продукции по всем трем видам товаров наблюдается в Костромской области. Также в лидерах по продаже нелегальной обуви оказались ЕАО и Нижегородская область, парфюма — Новгородская и Смоленская области, табака — Краснодарский край и Брянская область.

Опасные товары

Обращения в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова и главы кабмина Михаила Мишустина направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он также попросил кабмин возобновить внеплановые проверки бизнеса в связи с массовой продажей нелегального товара в регионах. С документами ознакомились «Известия».

Поводом для обращений общественников стало исследование рынка табачной, парфюмерной и обувной продукции, проведенное ОПИ. Оно выявило наличие контрафактной продукции практически во всех регионах страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Исследованием были охвачены все субъекты РФ, кроме новых регионов, говорится в письме. В каждом изучалось равное количество хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию указанных категорий, и фиксировались факты продажи товаров без маркировки. Выборка включала как классические (офлайн), так и интернет-магазины, уточняется в документах ОПИ.

Общественники отметили, что благодаря введению системы маркировки большинство регионов успешно препятствуют сбыту нелегальной продукции исследуемых категорий, однако в ряде субъектов ее процент остается достаточно высок.

Так, согласно данным ОПИ, лидером по продаже контрафактного табака стала Костромская область. Также в десятку вошли Краснодарский край, Брянская область, Алтайский край, Амурская, Курганская, Тверская, Новосибирская области, Башкирия и Иркутская область.

Костромская область заняла первое место в исследовании и по нелегальной торговле обуви. Вслед за ней идут Еврейская автономная область, Нижегородская и Новгородская области, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Амурская и Сахалинская области, Адыгея, а также Воронежская область.

Не уступила лидерство Кострома и по незаконной продаже парфюмерии. Также в топ вошли Новгородская, Смоленская, Белгородская, Астраханская области, Чукотка, Забайкальский край, Сахалинская область, Марий Эл, Брянская и Владимирская области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Изъять нелегальную продукцию из продажи необходимо, так как она может угрожать здоровью граждан, пояснил «Известиям» Олег Павлов.

— Парфюм и обувь — товары, которые взаимодействуют с кожей и бывают аллергенными, не говоря уже о табаке, который вдыхают курильщики. Никаких гарантий, что они не причинят вреда здоровью в случае контрафакта, нет, ведь они могут быть изготовлены без соблюдения технологий, — пояснил общественник.

Кроме того, такая продукция наносит существенный ущерб экономике, поскольку с ее продажи не платятся налоги, но за счет низкой цены она вытесняет с рынка добросовестных производителей, которые работают по закону.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру и правительство с просьбой прокомментировать перспективы принятия мер, предложенных ОПИ.

Избранный подход

По словам директора по контрольной (надзорной) деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Антона Гущанского, проверки общественников не только помогают защитить граждан от потенциально опасной продукции, но и позволяют бюджету страны нарастить доходы. При этом в организации воздержались от комментариев по поводу мер, которые предлагает принять ОПИ в отношении бизнеса.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Если факты продажи контрафакта установлены, то это является основанием для проведения проверок, но не сплошных, а точечных именно по этой информации, считает глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Реализация таких товаров мешает работать и легальному бизнесу, для которого вводился мораторий на проверки. Поэтому нужно проводить расследование и разбираться, заявил «Известиям» парламентарий.

Принятое президентом решение о моратории на проверки бизнеса предприниматели ждали очень долго, отметил бывший первый вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов. Однако воспользоваться им пытаются и те, кто зарабатывает на ситуации и нарушает закон, то есть нелегальный бизнес, пояснил он.

Для решения проблемы, по мнению эксперта, нужно использовать уже известные и эффективные меры, например цифровую маркировку, а не бить по тем, кто работает в правовом поле.

— Сейчас на разных уровнях власти обсуждается применение к бизнесу при проверках рискориентированного подхода, то есть чтобы они проводились при наличии определенных индикаторов, которые точно указывают на риски фальсификата, — добавил Байсолт Хамзатов.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

При этом эксперт согласен с утверждением, что изымать нелегальный товар из продажи необходимо, чтобы он не причинил вреда здоровью.

Как отметил президент «Опоры России» Александр Калинин, мораторий также не распространяется на проверки опасной продукции, в отношении которой они сохраняются. Если органы надзора считают, что по каким-то товарам повышенные риски, то они могут отнести их к более высокому классу опасности и они будет проверяться, заявил он.