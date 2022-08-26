Вещевой уклад: в 2023 году в России планируют промаркировать одежду
С лета 2023 года в России планируют начать маркировать блузки, рубашки, костюмы, пальто из искусственного меха и другую одежду. Минпромторг уже подготовил проект постановления правительства, документ проходит согласование с другими ведомствами. «Известия» ознакомились с ним. Идентификация товаров позволит покупателям легко отличать оригинальные вещи от подделок, указали эксперты. Впрочем, у меры есть и минусы — проект потребует серьезных издержек для малого бизнеса, отметили специалисты.
Пометить и отследить
С 1 июня 2023 года в России начнут маркировать товары легкой промышленности. Речь идет о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, а также верхней одежде: пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха. Минпромторг подготовил соответствующий проект постановления правительства, «Известия» ознакомились с документом.
В пояснительной записке к нему сказано: по данным Росстата, в 2021 году 12,4% товаров легкой промышленности незаконно произвели и ввезли в РФ, а в 2020-м — 11,9%. Маркировка может стабилизировать ситуацию. Например, идентификация меховых изделий в 2016 году показала свою эффективность: рынок удалось «обелить», отмечено в документе.
Более того, идентификация поможет продавцам. Сейчас под маркировку подпадают шубы и обувь, а все остальные товары легпрома — нет. Из-за этого у продавцов постоянно возникают проблемы: они вынуждены организовывать разные операционные и контрольные процессы для маркированной и немаркированной продукции. Это усложняет работу, издержки сетей растут. Кроме того, покупатели не могут самостоятельно определить, на каких товарах должны быть метки. Это путает людей, поэтому они активно сообщают регуляторам о нарушениях даже в тех случаях, когда их нет.
В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что рынок сталкивается с проблемой незаконного оборота продукции легпрома. К примеру, импортеры ввозят натуральный мех под видом искусственного, пояснил источник на рынке торговли. В итоге предприниматели уходят от обязательной маркировки шуб.
В ведомстве добавили, что бизнес одобрил маркировку вещей: такую позицию заняли в Российском союзе производителей одежды (РСПО), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Lamoda, «Спортмастере» и «Снежной королеве».
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сказал «Известиям», что инициатива по маркировке товаров легкой промышленности позволит унифицировать работу с поставщиками и с потребителями этой категории товаров, плюс в целом упростит жизнь сетям.
Представители бизнеса неоднократно заявляли о том, что контроль за оборотом одежды следует усилить — контрафактный товар стоит дешевле, его продажи создают нездоровую конкуренцию, сказала «Известиям» представитель Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Анна Петрушина. Тем более большинство участников рынка уже зарегистрировались в системе идентификации и маркируют свою продукцию. Значит, внедрение системы идентификации не потребует дополнительных затрат и изменений бизнес-процессов, добавила она.
Проверить оригинальность
Метки позволят покупателям легко отличать оригинальную вещь от подделки, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Маркировка уже зарекомендовала себя как удобный для потребителя инструмент по выбору качественной и оригинальной продукции. Людям не нужно искать и запоминать признаки фирменных кроссовок или настоящего парфюма — достаточно отсканировать код и понять, подлинный перед вами товар или подделка, — отметил эксперт. — Однако значительная часть товаров легпрома сейчас находится вне маркировки, хотя именно их подделывают чаще всего.
В последние месяцы в РФ стало поступать больше контрафактной продукции — это произошло после того, как из страны ушли крупные бренды одежды, добавил Олег Павлов. В такой ситуации у маркетплейсов появится возможность контролировать поставщиков и подлинность их товаров. Если продавец предлагает продукцию, которая не зарегистрирована в системе маркировки, то речь идет о нелегальных товарах. Их не должны допускать на площадку, причем такой контроль можно осуществлять в автоматическом режиме, без дополнительных затрат, считает эксперт.
Ранее в Минпромторге заявляли, что интернет-торговля иногда становится дополнительным каналом сбыта для контрафактной продукции.
Маркировка как система защиты от контрафакта должна быть эффективной, количество нелегальной продукции снизится, поделилась мнением с «Известиями» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Но, помимо этого плюса, у идентификации товаров есть и минусы, заметила она. Например, это решение несвоевременно из-за потенциальных серьезных издержек для малого и среднего бизнеса, самозанятых. Горизонт планирования бизнес-процессов сократился, особенно для малых предприятий, чьи финансовые ресурсы ограничены и уходят на обеспечение операционной деятельности. А маркировка потребует увеличить вложения в ПО и оборудование, отметила эксперт.