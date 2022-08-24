Непаханое поле: резкий рост цен на хлопок объяснили аномальной жарой

Экстремальные температуры и, как следствие, засуха привели к снижению урожайности в Бразилии и США почти на треть. В этих странах производят половину всего мирового хлопка. В Индии этим летом, помимо температур в 50 °С, обилие дождей. Из-за сырости и жары поля одолевают насекомые. О проблемах с урожайностью говорят и в Китае. О вероятных последствиях для мировой экономики и российского рынка, а также о других проблемах вследствие глобального потепления — в материале «Известий».

Только начало

На тревожные новости отреагировали рынки: цены на хлопок выросли на 30% и достигли рекордных показателей 2011 года. Проблемы с урожаем хлопка — только одна из возможных , комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Непаханое поле Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Гораздо страшнее проблемы с урожаем сельскохозяйственных культур, с мором рыбы и поголовья крупного и мелкого скота — в том числе из-за последствий глобального потепления: растет среднегодовая температура, практически на глазах изменяется климат, — отмечает она.

По мнению эксперта, если с едой проблемы решаемы за счет импорта недостающего продовольствия из стран, которые себя обеспечивают с излишком, то с водой ситуация сложнее.

— Среди неприятных последствий климатических изменений — пересыхание рек, таяние ледников, уменьшение площади озер и других источников пресной воды, что сказывается как на ведении сельского хозяйства, так и на благополучии жителей ближайших населенных пунктов. Об этой беде кричат западные СМИ: уровень европейских рек снизился до рекордных отметок. Но власти предпочитают искать виноватых, вместо того чтобы предлагать конструктивные решения, — рассуждает собеседница издания.

По ее мнению, сохранением баланса в природе призваны заниматься ESG-инициативы (экологическое, социальное и корпоративное управление).

Непаханое поле Фото: Global Look press/Scaramuzza Davide / Tips Images

— О них так много говорят в последние годы, направление ESG-инициатив оценивается в триллионы долларов. Компании выпускают отчеты по устойчивому развитию. Тем не менее сейчас, когда европейцы открывают законсервированные угольные шахты; когда ищут альтернативные (длительные и неэкологичные) способы доставки газа из нероссийских источников; когда авиамаршруты вместо прямых трехчасовых рейсов растягиваются на путешествия сроком в сутки и это превращается в норму, говорить о том, что какая-то компания перестала выпускать колечки к пластиковым крышечкам и тем самым сократила свой углеродный след, как минимум нелепо. В данном случае борьба за природу противоречит политическим лозунгам. Как следствие, стоит ждать ухудшения ситуации продовольственной безопасности в мире. Россию затронет в меньшей степени — полагаю, что на российскую житницу будут рассчитывать многие, в том числе недружественные страны, и их риторика изменится уже вскоре, — заключает Ольга Орлова.

Дальше — хуже

Изменение климата на планете — это уже свершившийся факт, признаваемый учеными, признает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Это не только температурные рекорды (жара или холод на территориях, которые раньше не страдали от подобных проявлений), но и наводнения, засухи, заболачивание и истощение плодородных земель. Это глобальная проблема, последствия которой мы наблюдаем повсеместно: сокращаются урожаи разных сельскохозяйственных культур, падает производительность, появляется дефицит, в результате растут цены и на сырье, и на конечные продукты, — уточнил он.

По данным эксперта, последствия затронут и другие культуры.

Непаханое поле Фото: Global Look press/IMAGO/ Joerg Boethling

— Каждый год погодные условия сокращают урожай бобовых, зерновых, чая, кофе, овощей, фруктов, промышленного сырья, в том числе хлопка. Увы, это проблема, с которой уже не первый год сталкивается всё человечество, разные регионы страдают от таких последствий изменения климата по-своему. В год порядка сотни погодных проявлений приводят к потерям определенных культур на планете в разных странах, — рассказал аналитик.

Хлопок рос в цене начиная с конца 2020 года – опять-таки из-за климатических проблем в странах, которые его производят, считает Артем Деев.

— К середине 2021 года стоимость сырья выросла на 30%, сейчас наблюдается та же динамика. В целом по миру растут цены на всё: продукцию АПК, энергоресурсы, продукты питания и многие другие товары, — добавил он.

Для россиян и российской экономики это означает, что рост стоимости хлопка на мировом рынке приведет к очередному витку цен на товары, где он используется: от медицинской ваты и марли до одежды, а также разных технологических материалов, которые используются в самых разных направлениях.

Такое случается

В целом неурожай в сельхозкультурах — нормальное явление, тем более учитывая особенности текущего года, когда многие регионы охвачены засухой, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Как следствие, произойдет подорожание хлопка, через какое-то время — одежды из хлопка. Определенные сложности могут возникнуть на рынке перевязочных материалов , а также химической продукции, в производстве которой используется хлопок.

Непаханое поле Фото: Global Look press/Costfoto

Тем не менее, по оценке эксперта, драматизировать ситуацию не нужно.

— Глобально такие риски уже учтены в ценах на производимый из хлопка товар. Кроме того, по ряду позиций он может быть заменен продукцией из других растений или синтетикой, — подытожил Тузов.

Затронет и Россию

По данным Bloomberg, из-за экстремальной жары во многих регионах мира цены на хлопок выросли на 30% и достигли рекордных значений 2011 года, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Непаханое поле Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Приводятся оценки, в соответствии с которыми в Бразилии и США, на которые приходится почти половина мирового производства хлопка, урожайность сократилась на 28–30%, в Индии же проблемы связаны с сильными дождями и насекомыми , из-за которых стране пришлось перейти с экспорта на импорт хлопка, — рассказывает аналитик.

Что касается ситуации по России, то наша страна импортирует хлопок в основном из Средней Азии, где пока нет данных о сокращении производства , говорит собеседница «Известий».

— Однако можно предположить, что в условиях глобального дефицита хлопка и роста мировых цен на него, поставки для России тоже могут подорожать. В свою очередь, это может увеличить себестоимость текстильной продукции, — резюмировала Ольга Беленькая.