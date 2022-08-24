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Непаханое поле: резкий рост цен на хлопок объяснили аномальной жарой

С проблемами столкнулись производители из США, Бразилии, Индии и Китая
Фото: Global Look press/Pascal Deloche/Godong
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Экстремальные температуры и, как следствие, засуха привели к снижению урожайности в Бразилии и США почти на треть. В этих странах производят половину всего мирового хлопка. В Индии этим летом, помимо температур в 50 °С, обилие дождей. Из-за сырости и жары поля одолевают насекомые. О проблемах с урожайностью говорят и в Китае. О вероятных последствиях для мировой экономики и российского рынка, а также о других проблемах вследствие глобального потепления — в материале «Известий».

Только начало

На тревожные новости отреагировали рынки: цены на хлопок выросли на 30% и достигли рекордных показателей 2011 года. Проблемы с урожаем хлопка — только одна из возможных, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Непаханое поле
Урожай хлопка в Туркмении
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Гораздо страшнее проблемы с урожаем сельскохозяйственных культур, с мором рыбы и поголовья крупного и мелкого скота — в том числе из-за последствий глобального потепления: растет среднегодовая температура, практически на глазах изменяется климат, — отмечает она.

По мнению эксперта, если с едой проблемы решаемы за счет импорта недостающего продовольствия из стран, которые себя обеспечивают с излишком, то с водой ситуация сложнее.

Среди неприятных последствий климатических изменений — пересыхание рек, таяние ледников, уменьшение площади озер и других источников пресной воды, что сказывается как на ведении сельского хозяйства, так и на благополучии жителей ближайших населенных пунктов. Об этой беде кричат западные СМИ: уровень европейских рек снизился до рекордных отметок. Но власти предпочитают искать виноватых, вместо того чтобы предлагать конструктивные решения, — рассуждает собеседница издания.

По ее мнению, сохранением баланса в природе призваны заниматься ESG-инициативы (экологическое, социальное и корпоративное управление).

Непаханое поле
хлопковая простыня висит на прищепке
Фото: Global Look press/Scaramuzza Davide / Tips Images

— О них так много говорят в последние годы, направление ESG-инициатив оценивается в триллионы долларов. Компании выпускают отчеты по устойчивому развитию. Тем не менее сейчас, когда европейцы открывают законсервированные угольные шахты; когда ищут альтернативные (длительные и неэкологичные) способы доставки газа из нероссийских источников; когда авиамаршруты вместо прямых трехчасовых рейсов растягиваются на путешествия сроком в сутки и это превращается в норму, говорить о том, что какая-то компания перестала выпускать колечки к пластиковым крышечкам и тем самым сократила свой углеродный след, как минимум нелепо. В данном случае борьба за природу противоречит политическим лозунгам. Как следствие, стоит ждать ухудшения ситуации продовольственной безопасности в мире. Россию затронет в меньшей степени — полагаю, что на российскую житницу будут рассчитывать многие, в том числе недружественные страны, и их риторика изменится уже вскоре, — заключает Ольга Орлова.

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Дальше — хуже

Изменение климата на планете — это уже свершившийся факт, признаваемый учеными, признает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Это не только температурные рекорды (жара или холод на территориях, которые раньше не страдали от подобных проявлений), но и наводнения, засухи, заболачивание и истощение плодородных земель. Это глобальная проблема, последствия которой мы наблюдаем повсеместно: сокращаются урожаи разных сельскохозяйственных культур, падает производительность, появляется дефицит, в результате растут цены и на сырье, и на конечные продукты, — уточнил он.

По данным эксперта, последствия затронут и другие культуры.

Непаханое поле
сбор хлопка в индии
Фото: Global Look press/IMAGO/ Joerg Boethling

— Каждый год погодные условия сокращают урожай бобовых, зерновых, чая, кофе, овощей, фруктов, промышленного сырья, в том числе хлопка. Увы, это проблема, с которой уже не первый год сталкивается всё человечество, разные регионы страдают от таких последствий изменения климата по-своему. В год порядка сотни погодных проявлений приводят к потерям определенных культур на планете в разных странах, — рассказал аналитик.

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Хлопок рос в цене начиная с конца 2020 года – опять-таки из-за климатических проблем в странах, которые его производят, считает Артем Деев.

— К середине 2021 года стоимость сырья выросла на 30%, сейчас наблюдается та же динамика. В целом по миру растут цены на всё: продукцию АПК, энергоресурсы, продукты питания и многие другие товары, — добавил он.

Для россиян и российской экономики это означает, что рост стоимости хлопка на мировом рынке приведет к очередному витку цен на товары, где он используется: от медицинской ваты и марли до одежды, а также разных технологических материалов, которые используются в самых разных направлениях.

Такое случается

В целом неурожай в сельхозкультурах — нормальное явление, тем более учитывая особенности текущего года, когда многие регионы охвачены засухой, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Как следствие, произойдет подорожание хлопка, через какое-то время — одежды из хлопка. Определенные сложности могут возникнуть на рынке перевязочных материалов, а также химической продукции, в производстве которой используется хлопок.

Непаханое поле
сбор хлопка в Китае
Фото: Global Look press/Costfoto

Тем не менее, по оценке эксперта, драматизировать ситуацию не нужно.

— Глобально такие риски уже учтены в ценах на производимый из хлопка товар. Кроме того, по ряду позиций он может быть заменен продукцией из других растений или синтетикой, — подытожил Тузов.

Затронет и Россию

По данным Bloomberg, из-за экстремальной жары во многих регионах мира цены на хлопок выросли на 30% и достигли рекордных значений 2011 года, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Непаханое поле
Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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— Приводятся оценки, в соответствии с которыми в Бразилии и США, на которые приходится почти половина мирового производства хлопка, урожайность сократилась на 28–30%, в Индии же проблемы связаны с сильными дождями и насекомыми, из-за которых стране пришлось перейти с экспорта на импорт хлопка, — рассказывает аналитик.

Что касается ситуации по России, то наша страна импортирует хлопок в основном из Средней Азии, где пока нет данных о сокращении производства, говорит собеседница «Известий».

— Однако можно предположить, что в условиях глобального дефицита хлопка и роста мировых цен на него, поставки для России тоже могут подорожать. В свою очередь, это может увеличить себестоимость текстильной продукции, — резюмировала Ольга Беленькая.

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