В ООН предупредили о катастрофе в секторе Газа из-за отсутствия гумпомощи

Глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн в воскресенье, 22 октября, заявила, что жители сектора Газа умрут от голода, если гуманитарная помощь не будет доставляться в регион.

«Прямо сейчас мы сталкиваемся с катастрофой в этом районе [секторе Газа] из-за невозможности накормить людей и неспособности людей вообще найти что-нибудь съестное. Эти люди умрут от голода, если мы не сможем проникнуть внутрь», — передает слова главы ВПП ООН Politico.

Маккейн объяснила, что необходимо доставлять гораздо больше помощи в Газу.

Кроме того, представитель ВПП ООН и страновой директор в Палестине Самер Абдель Джабер отметил, что 20 грузовиков с гуманитарной помощью, прибывших накануне, 21 октября, «недостаточно».

«[Субботние поставки] являются окном надежды в условиях катастрофической ситуации. Но их недостаточно. Нам нужен постоянный доступ. Людям нужны еда, вода и лекарства каждый день, а не один раз», — добавил он.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек. Также 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.