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Выйти на клик: с 2024 года заработает сервис по открытию бизнеса онлайн

Он позволит дистанционно за один день оформить юрлицо и счет в банке, получить электронную подпись
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С 2024 года в России можно будет на одном сервисе в режиме «один клик» открыть бизнес онлайн, счет в банке и получить электронную подпись, рассказали «Известиям» в правительстве. Сейчас эти процессы занимают как минимум несколько дней при условии подачи документов в ФНС (лично или в электронном виде). Ранее с такой инициативой выступил Минфин. В Корпорации МСП рассказали, что уже сейчас можно сделать дистанционно первые шаги к оформлению бизнеса, но для получения электронной подписи и открытия счета в банке всё же придется прийти лично, причем в разные места — в налоговую и непосредственно в банк.

Какие услуги предоставит сервис

В правительстве запланировали объединить в одном сервисе несколько операций, необходимых для открытия и ведения бизнеса. Так, с 2024 года в России появится сервис, где можно будет зарегистрировать бизнес онлайн, открыть счет в банке и получить электронную подпись в режиме «один клик», рассказали «Известиям» в секретариате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

— В 2024 году будет запущен сервис по открытию бизнеса онлайн. На этом сервисе будут доступны, в частности, электронная регистрация бизнеса, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги, — сообщили в секретариате.

гаджет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Предполагается, что с помощью сервиса можно будет, например, направить в ФНС комплект электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, для открытия первого счета в банке. Это можно будет сделать дистанционно, если ранее заявитель был идентифицирован банком при личном присутствии. При этом гражданин должен быть клиентом этого банка. Дистанционное открытие счета возможно и без соблюдения последних двух условий (быть клиентом банка и пройти там идентификацию), если заявитель — пользователь единой биометрической системы.

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Ранее Минфин предлагал провести такой эксперимент для компаний и индивидуальных предпринимателей по удаленной регистрации бизнеса. Чтобы участники эксперимента смогли за один день выбрать банк для открытия расчетного счета, начать пользоваться им и вести бизнес. Сейчас зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно за три рабочих дня при условии подачи необходимых документов в ФНС — лично или в электронном виде. Однако к настоящему моменту разработанный Минфином проект постановления не принят.

В секретариате вице-премьера «Известиям» пояснили, что цифровые сервисы для предпринимателей постоянно улучшаются на основе обратной связи от бизнеса.

Ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Основной акцент делается на том, чтобы получение услуг стало проще, доступнее, быстрее. Для повышения удобства услуги объединяют в комплекс в привязке к конкретным жизненным ситуациям. Например, открытие бизнеса. Таким образом, начинающий предприниматель закрывает срочные вопросы разом — буквально в несколько кликов, — рассказали в секретариате.

В правительстве также добавили, что идет постоянная работа над созданием комфортных условий для развития деловой среды, в том числе в части снижения административной нагрузки. Например, к данному моменту отменена треть устаревших требований к бизнесу, а количество проверок сократилось почти в пять раз с 2019 года, когда стартовала реформа контроля и надзора.

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Что изменится в процедуре оформления бизнеса

В настоящее время первый шаг к оформлению бизнеса можно сделать дистанционно, однако для открытия счета и получения электронной подписи всё же нужно выйти из дома, объясняет генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Так, на цифровой платформе МСП.РФ с момента ее запуска в феврале 2022 года работает сервис «Регистрация бизнеса онлайн» с возможностью выбора организационно-правовой формы и подбора налогового режима.

— Регистрация бизнеса онлайн существует и активно используется предпринимателями на цифровой платформе МСП.РФ. Получение электронной подписи юридического лица или ИП в соответствии с действующими нормативными ограничениями требует посещения налогового органа или доверенного удостоверяющего центра ФНС России. Открытие счета в банке также требует очной идентификации (визита в банк) по требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, — сказал «Известиям» Исаевич.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он добавил, что запускаемый с 2024 года сервис как раз призван перевести все эти необходимые для предпринимателя процедуры в онлайн-формат.

В Сбербанке «Известиям» рассказали, что уже получили предложение принять участие в эксперименте по предоставлению гражданам комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн». В разработанном Минфином проекте постановления банк указывался в качестве участника эксперимента.

— Участие в эксперименте сделает текущие сервисы банка для старта бизнеса еще более привлекательными для начинающих предпринимателей. Благодаря изменению клиентского пути, повышению эффективности дистанционного взаимодействия, а также внедрению и популяризации биометрической идентификации предприниматели смогут зарегистрировать бизнес и открыть счет всего за один день, — подчеркнули в пресс-службе Сбербанка.

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При этом в банке отмечают, что биометрия не единственный способ дистанционного открытия счетов для бизнеса. Кроме того, этот метод пока не распространен.

— Залог успеха эксперимента — возможность открывать счета юридическим лицам с помощью биометрических заграничных паспортов и квалифицированной электронной подписи физического лица, — добавили в пресс-службе.

Сейчас банк исследует варианты реализации технологии дистанционного открытия счета по биометрии и начнет разработку соответствующего сервиса в 2024 году, заявили в пресс-службе.

Открытие счетов по биометрии сопряжено с высокими требованиями по безопасности, что, в свою очередь, требует инвестиций и длительных доработок, объяснили «Известиям» в Ассоциации банков России.

Биометрия
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Открытие счета по биометрии уже является обязанностью банков. Мораторий, который был введен на открытие таких счетов, закончился, — пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Он затруднился оценить готовность российских банков к открытию сервиса, который в том числе предполагает дистанционное открытие счета по биометрии.

Ассоциация банков России в августе 2022 года отмечала, что кредитные организации столкнулись с проблемами, в том числе техническими, при обеспечении удаленной биометрической идентификации клиента. Ассоциация просила отложить сроки введения такой обязанности до 1 апреля 2023 года. Однако ЦБ РФ отметил, что банкам было отведено достаточно времени (более полутора лет) для доработки своих мобильных приложений, и не согласился на отсрочку.

При этом в конце сентября 2022 года стало известно, что Банк России прорабатывает возможность временного неприменения мер воздействия к банкам, которые не смогли в срок обеспечить предоставление ряда услуг по биометрии.

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