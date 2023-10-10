Закинули в сети: онлайн-торговлю обяжут создать «российскую полку»

В онлайн-рознице появится «российская полка» — отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче, узнали «Известия». Интернет-магазины должны будут показывать первые 50 наименований — именно российских изделий. Такая норма содержится в последней версии законопроекта «о полке». Каких товаров это коснется в первую очередь и чего опасаются представители отрасли — в материале «Известий».

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Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о «российской полке» — его разрабатывают при поддержке Минпромторга, документ уже направлен на согласование в правительство. «Известия» ознакомились с ним. Так, предлагается «подвинуть» иностранные товары на полке, чтобы отечественные производители получили толчок для развития .

Как писали «Известия», по задумке автора, новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные. Под определение первых попадут те, которые изготовлены на территории РФ, причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы , а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Такая норма распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут «обеспечить, безусловно, первоочередное размещение предложений» о продаже именно российских товаров . Долю отечественной продукции со временем определит Минпромторг, но она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор , уточнила автор в тексте документа.

В РФ есть мощные производства и сильные бренды — это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены , отмечается в пояснительной записке. Но отечественные предприятия подчас слабо представлены в рознице, в результате их мощности недозагружены . В итоге наши граждане имеют мало возможностей познакомиться с российской продукцией. Тогда как на полке доминируют иностранные бренды и те марки, которые в 2022 году внезапно стали отечественными . Они до сих пор продолжают пользоваться ресурсами транснациональных компаний и могут вернуться под их контроль, подчеркивается в документе.

Как только отечественные производители получат достаточно места на полке рядом с иностранными брендами и приоритетную поисковую выдачу в онлайн-торговле, они начнут развиваться более динамично — будут больше инвестировать в развитие своих мощностей, расширят кадры и увеличат число разработок. В результате себестоимость производства начнет снижаться, а качество товаров расти, отмечается в пояснительной записке.

Правительство направило законопроект для подготовки официального заключения в Минпромторг, рассказали изданию в кабмине. «Известия» направили запрос в министерство.

В Минэкономразвития сказали «Известиям», что рассмотрели законопроект и направили свою позицию в Минпромторг. От других комментариев в ведомстве отказались.

ФАС рассмотрела законопроект, отзыв ушел в Министерство промышленности и торговли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Важно установить перечень или хотя бы критерии товаров, на которые будет распространяться новое требование о «российской полке» , сказал «Известиям» источник в кабмине. Иначе неверная трактовка норм законопроекта может помешать работе маркетплейсов, а значит, и снизить доступность товаров в целом для потребителей , предположил он.

Пока только предполагается, что квота не сможет превысить 50% в традиционной торговле и 50 карточек товаров в электронной торговле, отметил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов . Но могут быть установлены и меньшие значения, в зависимости от текущих возможностей российской промышленности, добавил он.

— На сегодняшний день российские производители бытовой химии и косметики заявляют о двукратной недозагруженности своих производственных мощностей, при том что они выпускают продукцию мирового уровня, а их представленность в торговле не превышает 30%, — пояснил Виктор Евтухов. — Этот сегмент однозначно требует государственной поддержки . Здесь есть потенциал развития мощных национальных брендов и серьезный экспортный потенциал.

Критичный момент

Онлайн-торговля в целом поддержала подход парламентария — российские товары нужно продвигать , сказал «Известиям» президент Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Но выбор механики продвижения должен остаться за площадками, — сказал он. — В нынешней редакции законопроект не решит поставленных целей, а лишь приведет к миллиардным потерям: верхние позиции займут крупнейшие российские производители, у которых нет проблем со сбытом, а доступ малого и среднего предпринимательства к продвижению на электронных площадках будет значительно затруднен .

По мнению эксперта, дополнительные расходы возникнут и у продавцов: нужно будет доработать рекомендательные алгоритмы, а кроме того, нанять новых сотрудников для проверки большого количества документов о российском происхождении товара .

В АКИТ уверены, что в такой ситуации люди будут покидать платформы: выдача товаров не будет соответствовать запросам покупателей .

Сами производители также сочли документ противоречивым , сказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его мнению, поддержать производителей можно с помощью конкретных преференций предприятиям, вместо того чтобы регулировать право их собственности .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Законопроект не учитывает реалии рынка: например, крупнейшие российские нефтяные компании имеют акционеров из разных стран — получится, что их продукция не относится к отечественной. Также неясно, как должны реагировать коллеги по ЕАЭС: почему белорусская продукция получит квоты, а казахстанская — нет. Более того, сейчас на полках магазинов большой ассортимент российских товаров, поэтому нет необходимости вводить такое регулирование , — заметил эксперт.

Действительно, нельзя сказать, что продукция российского производителя слабо представлена на полках розничных сетей, заметила глава Института по развитию предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

— Как правило, торговые сети, в том числе и международные, стремятся сотрудничать с местными производителями и поставщиками, ведь в этом есть свои плюсы. В первую очередь опора на локальные компании сокращает логистические издержки . Тем не менее представленность российской продукции зависит и от количества предприятий, способных исполнять условия договоров, от качества их продукции, — сказала она.