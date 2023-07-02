Мишка с сюрпризом: чем опасны поддельные игрушки и как их отличить

В России намерены серьезнее обезопасить детей от контрафактных игрушек. В мае в Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать продавцов в интернете указывать в описании товара ссылку на электронный сертификат. Сейчас родители могут попросить документ только в обычных магазинах, в Сети детские товары продаются свободнее. Но подделки нередко попадаются и офлайн. Как защитить ребенка и не нарваться на контрафакт — в материале «Известий».

В чем опасность контрафактных игрушек

Контрафактные детские игрушки не всегда безобидны, подчеркивают опрошенные «Известиями» эксперты. Несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-гигиенических правил, несоответствующее хранение могут сделать их не просто вредными, но и опасными.

К примеру, такие товары при определенных условиях становятся переносчиками инфекционных заболеваний , отметила в беседе с изданием руководитель микробиологической испытательной лаборатории «ПромМаш Тест» Екатерина Леухина.

— Некоторые факторы могут привести к значительному обсеменению патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, что способствует возникновению пищевых инфекций и отравлений. Бактериальная обсемененность игрушек в значительной мере определяется структурой материала, из которого они изготовлены. Особенно быстро этому подвергаются мягкие игрушки, — пояснила она.

Фото: РИА Новости

Екатерина Леухина добавила, что во многих случаях изготовитель экономит на компонентах, а это изменяет свойства и качество готовой продукции. Яркий пример — игрушки из поливинилхлорида (ПВХ), распространенного вида пластмассы. Сам по себе он безопасен, но недобросовестные производители могут использовать вредные добавки: фталат, фенол, формальдегид и другие . Нередко их применяют при изготовлении эластичных игрушек — резиновых пупсиков, уточек и тому подобного.

— Фталат несет крайне вредное воздействие на почки, печень, а также на эндокринную, нервную, репродуктивную и иммунную системы. Установлено, что он способен спровоцировать развитие астмы и онкологических заболеваний, диабет, ожирение, нарушение работы гормональной системы. Пары фенола приводят к хроническому отравлению. В результате страдают печень, почки, иммунная система. Пары стирола вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, нарушение функций вегетативной и центральной нервной системы, — подчеркнула Леухина.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По ее словам, токсичные соединения могут легко проникнуть в организм ребенка: к примеру, когда малыш облизал предмет или проглотил частицу краски.

Основатель и руководитель фабрики игрушек «Мякиши» Евгений Антонов добавляет: детские игрушки для маленьких детей должны быть сертифицированы на гипоаллергенность и индекс токсичности.

— Формальдегид — одно из самых опасных веществ, которое можно встретить в контрафактных игрушках. Также, кроме фталата и фенола, в них может содержаться повышенное количество свинца, фосфора, ртути и других вредных веществ . Кроме того, такие игрушки часто сделаны из низкокачественных материалов, соответственно они могут быть ломкими, что может приводить к порезам и травмам, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Какие уловки используют продавцы подделок

Действующий закон уже предъявляет требования к качеству продаваемых и производимых на территории России игрушек, поясняет руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании «Центральный округ» Зоя Филозоп. Подтверждающий документ — это сертификат безопасности, выдаваемый по результатам испытаний в специальных лабораториях.

— К сожалению, практика показывает низкий уровень контроля за такой сертификацией. Часто огрехи сертификации суды признают малозначительным нарушением, соответственно, низкий уровень ответственности нивелирует обязательность соблюдения требований. Распространенной является продажа игрушек низкого качества под наименованием «сувениры», к которым не предъявляются повышенные требования безопасности . Также необходимо понимать, что сейчас маркировка с выдачей сертификата неуникальных (серийных) игрушек производится на партию игрушек в целом, что не гарантирует безопасность каждой продаваемой игрушки или несмешение оригинальной и контрафактной продукции, — рассказала эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам Филозоп, даже ответственные бренды сейчас не всегда могут конкурировать с низкопробным товаром, «продающимся на каждом углу в мелких лавочках и киосках» . Производители как могут защищают свой товар и наказывают продавцов за подделки, но «системная война за качественную оригинальную продукцию пока проиграна», отмечает юрист.

По словам Евгения Антонова, российским производителям довольно сложно конкурировать «с теми, кто не платит налогов, не проводит сертификацию и ввозит товар по серым схемам, беспошлинно» — соответственно, продают товары гораздо дешевле.

— На мой взгляд, было бы полезно и для государства, и для потребителя максимально усложнить возможность ввоза контрафактных игрушек в Россию, — подчеркнул он.

Одной из мер борьбы с контрафактом может стать маркировка игрушек — такой вопрос сейчас обсуждает с экспертами Минпромторга. Марки на товарах для детей могут появиться уже в начале 2024 года — пока в качестве добровольного эксперимента. Наиболее часто, по данным Федеральной таможенной службы, подделывают такие бренды, как Lego, Barbie и Monopoly. Доля теневого рынка в стране — около 30% .

— Планируемые изменения в законодательство позволят вести единую систему учета и движения каждой единицы, начиная от фабрики-производителя или ввоза через границу до конечного покупателя. Аналогичная система национальной цифровой маркировки сейчас действует в отношении табачных изделий, пива, обуви и некоторых других категорий товаров, — прокомментировала инициативу Филозоп.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другая мера — ссылка на электронный сертификат в карточках детских товаров на маркетплейсах. Ее уже постепенно внедряют , рассказал «Известиям» на ПМЭФ руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

«Вы заходите на маркетплейс, открываете страничку, например с детскими ботинками, и внизу появляется зеленая галочка с надписью «Товар проверен». Кликаете на нее, переходите в реестр Росаккредитации и убеждаетесь в наличии сертификата. Следовательно, продукция проверена и безопасна с точки зрения оценки соответствия, говоря сухим языком. Если галочки нет — повод задуматься. По нашим данным, ссылку имеют уже от 8 млн до 9 млн товаров», — отметил он.

Как развивается производство игрушек в России

В 2022 году рынок детских игрушек в России вырос на 1,7% — до 201,3 млрд рублей, сообщила ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. По данным Центра экономики рынков, рост был более значительным — до 251,3 млрд. Аналитики отмечают, что объемы собственного производства в стране увеличились, а импорт сократился, в том числе из Китая. Сейчас большую часть зарубежных товаров для детей (75%) поставляет Пекин. Доля отечественных игрушек на внутреннем рынке пока мала — около 10% , подсчитали в АИДТ.

Некоторые сегменты в прошлом году «просели», и российские предприниматели не смогли закрыть дефицит: к примеру, в стране почти не производятся детские велосипеды, автомобили и самокаты, а их импорт из Китая упал .

Но за развитие отрасли уже взялись. За три года в России должно появиться пять новых заводов и цехов по производству товаров для детей, в том числе игрушек. Отечественные компании смогут нарастить объемы производства на 10–20%, а также увеличить свою долю на полках магазинов до 44%.

По словам Евгения Антонова, на российском рынке много давно известных компаний и появляются новые производители .

Фото: kidsaward.ru

— Например, в этом году на главную отраслевую премию в сфере товаров и услуг для детей «Золотой Медвежонок» было подано более 100 заявок от компаний-участников в 15 номинациях. За победу в этом премиальном сезоне боролись номинанты из 28 регионов России, представившие более 200 наименований продукции, сервисов и услуг для детей. Производителей игрушек поддерживают на государственном уровне. Тот же «Золотой Медвежонок» вручается ежегодно с 2010 года при поддержке Совета Федерации, Минпромторга, профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, — рассказал собеседник издания.

В России несколько лет высказываются о необходимости поддержать производителей детских товаров, в том числе игрушек, но пока речь идет скорее о региональных мерах . Наиболее крупные предприятия расположены в Москве и Московской области, и некоторые из них включены в федеральный список системообразующих предприятий. Местные власти выдают им субсидии, поручительства, льготные микрозаймы и другое.

В январе 2022-го сенаторы предложили включить игрушки в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, а в 2023-м Ассоциация анимационного кино (ААК) и Минпромторг начали обсуждать субсидию для участников Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Однако пока крупных программ в этой области в России нет.

Как выявить подделку в магазине

В условиях, когда контрафактных игрушек на рынке еще много, родители могут сами обезопасить от них детей, следуя рекомендациям экспертов. Екатерина Леухина советует обратить внимание на такие факторы, как цена, наличие документов, место продажи, бренд, внешний вид, упаковка и возрастные ограничения . К примеру, если крупный специализированный магазин предлагает скидки, доверять им можно, но если это дешевая игрушка сомнительного вида, продающаяся на вещевом рынке или с рук, то покупать ее не стоит.

— Выбирайте игрушки, изготовленные из натуральных тканей, дерева, полипропилена или полиэтилена. Внешне игрушка должна отвечать главным требованиям безопасности: спокойные цвета, отсутствие резкого запаха, прочное крепление всех деталей и т.д. Откажитесь от покупки при наличии на игрушке неровностей и зазубрин, неаккуратных швов, липких поверхностей, клеевых потеков и отслаивающейся краски. Упаковка должны быть качественной, не мятой. Чем сложнее упаковка, тем выше вероятность, что игрушка подлинная, — пояснила эксперт.

Фото: TASS/Zuma

Лучше попросить у продавца сертификат соответствия на детский товар или проверить в его интернете . Намеренно покупать недорогие подделки брендовых игрушек Екатерина Леухина не рекомендует — они лишь имитируют внешний вид, а с функциональной точки зрения могут работать не так, как заявлено.

Евгений Антонов добавил, что у заслуживающих внимание производителей есть сайт и соцсети, а их игрушки хорошо представлены в торговых сетях.

— Обратите внимание на то, сколько лет игрушки этого бренда существуют на рынке, есть ли дипломы и награды. На маркировке обязательно должно быть указано возрастное ограничение, так как игрушки с трех лет могут содержать мелкие детали. Также на этикетке обязательно должны быть указаны: состав, производитель, название, предназначение, по какому регламенту она изготовлялась, ее артикул, а также считываемый штрихкод. Сертификат ЕАС можно проверить на официальном сайте, — заключил эксперт.