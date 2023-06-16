Идентификация Barbie: в России могут запустить маркировку игрушек

В России уже в 2024 году может стартовать добровольный этап маркировки игрушек: кукол, конструкторов, настольных игр и других. Об этом «Известиям» рассказали источники и подтвердили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Там отметили: доля теневого рынка в стране составляет 30%. В Минпромторге уточнили, что прорабатывают предложения совместно с бизнес-сообществом. Наиболее часто, по данным ФТС, подделывают такие бренды, как Lego, Barbie, Monopoly .

Марки для игрушек

Минпромторг обсуждает с экспертами вопрос о введении добровольного эксперимента по маркировке игрушек , узнали «Известия». Эту информацию подтвердила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Марки на них могут появиться уже в начале 2024 года, уточнила она.

Проводить добровольный этап планируют не менее года. Также в 2024-м власти примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции, этот этап может стартовать уже в 2025–2026 годах . По словам Антонины Цицулиной, маркировка может коснуться таких категорий, как куклы и мягкие игрушки, конструкторы и строительные наборы, металлические машинки и настольные игры .

На эти категории товаров приходится почти 50% рынка , из них на конструкторы и строительные наборы — 17%, а на куклы и мягкие игрушки — 20%. Большая часть продукции — 70% — поступает в страну из Китая .

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Все эти категории включают в себя максимальное число лицензируемых товаров (нужны разрешения на продажу), в них больше всего брендов, которые подделывают и ввозят в Россию как контрафакт. Сегодня доля теневого рынка в стране составляет порядка 30% от оборота, в 2021 году этот показатель был меньше — 25%, сказала Антонина Цицулина.

— В связи с санкциями в Россию направились большие стоки этой продукции. Часть этих товаров — подделки (не соблюдены права на интеллектуальную собственность), часть — произведены с нарушениями обязательных требований, есть вопросы по качеству и безопасности , — отметила Антонина Цицулина. — Речь идет о таких брендах, как L.O.L, Barbie, Monopoly .

Так, например, в 2022 году Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила 1,2 млн единиц контрафактных детских товаров — это 15% от всех обнаруженных таможней подделок. Общее количество составило 8,2 млн товаров . В 2021-м ФТС не допустила к ввозу 7,2 млн единиц продукции, из них 2,3 млн пришлось товары для детей. Среди наиболее подделываемых оказалась продукция под брендами Angry Birds, L.O.L. Surprise!, Barbie, Hello Kitty и Lego .

— Компании этой индустрии опасаются, что им придется нести серьезные затраты на оцифровку своего бизнеса, для того чтобы система прослеживаемости могла функционировать на производствах . Поэтому отрасль будет настаивать на мерах государственной поддержки, — добавила Антонина Цицулина.

Мировой тренд

Минпромторг готовит предложения по маркировке товаров для детей, в отношении которых рационально провести эксперимент, уточнили «Известиям» в министерстве.

— Эти предложения сейчас прорабатывают совместно с бизнес-сообществом. Приоритетное внимание уделяют наиболее чувствительным к незаконному обороту категориям продукции . Доклад о проведенной работе направят в правительство в августе, — сообщили в ведомстве.

После всех согласований власти разработают необходимый проект постановления, в котором определят возможные сроки и порядок проведения эксперимента , добавили в министерстве.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) готов к эксперименту по детским игрушкам , если правительство примет такое решение.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Доля подделок на рынке растет: логистические цепочки изменились. Такие товары небезопасны для детей, их могут производить из некачественных или токсичных материалов , — рассказали «Известиям» в центре. — С учетом большого количества видов упаковки детских игрушек крайне важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки на такую продукцию .

Маркировка товаров — общемировая тенденция, это основной инструмент борьбы с контрафактным и некачественным товаром , отметил «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В европейских и других странах власти активно борются с теневыми рынками, маркировка позволяет это сделать .

— Государство таким образом не только защищает людей от подделок или небезопасных товаров, но и не дает нелегальным компаниям уходить от налогов , — подчеркнул эксперт.