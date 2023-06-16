Идентификация Barbie: в России могут запустить маркировку игрушек
В России уже в 2024 году может стартовать добровольный этап маркировки игрушек: кукол, конструкторов, настольных игр и других. Об этом «Известиям» рассказали источники и подтвердили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Там отметили: доля теневого рынка в стране составляет 30%. В Минпромторге уточнили, что прорабатывают предложения совместно с бизнес-сообществом. Наиболее часто, по данным ФТС, подделывают такие бренды, как Lego, Barbie, Monopoly.
Марки для игрушек
Минпромторг обсуждает с экспертами вопрос о введении добровольного эксперимента по маркировке игрушек, узнали «Известия». Эту информацию подтвердила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Марки на них могут появиться уже в начале 2024 года, уточнила она.
Проводить добровольный этап планируют не менее года. Также в 2024-м власти примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции, этот этап может стартовать уже в 2025–2026 годах. По словам Антонины Цицулиной, маркировка может коснуться таких категорий, как куклы и мягкие игрушки, конструкторы и строительные наборы, металлические машинки и настольные игры.
На эти категории товаров приходится почти 50% рынка, из них на конструкторы и строительные наборы — 17%, а на куклы и мягкие игрушки — 20%. Большая часть продукции — 70% — поступает в страну из Китая.
Все эти категории включают в себя максимальное число лицензируемых товаров (нужны разрешения на продажу), в них больше всего брендов, которые подделывают и ввозят в Россию как контрафакт. Сегодня доля теневого рынка в стране составляет порядка 30% от оборота, в 2021 году этот показатель был меньше — 25%, сказала Антонина Цицулина.
— В связи с санкциями в Россию направились большие стоки этой продукции. Часть этих товаров — подделки (не соблюдены права на интеллектуальную собственность), часть — произведены с нарушениями обязательных требований, есть вопросы по качеству и безопасности, — отметила Антонина Цицулина. — Речь идет о таких брендах, как L.O.L, Barbie, Monopoly.
Так, например, в 2022 году Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила 1,2 млн единиц контрафактных детских товаров — это 15% от всех обнаруженных таможней подделок. Общее количество составило 8,2 млн товаров. В 2021-м ФТС не допустила к ввозу 7,2 млн единиц продукции, из них 2,3 млн пришлось товары для детей. Среди наиболее подделываемых оказалась продукция под брендами Angry Birds, L.O.L. Surprise!, Barbie, Hello Kitty и Lego.
— Компании этой индустрии опасаются, что им придется нести серьезные затраты на оцифровку своего бизнеса, для того чтобы система прослеживаемости могла функционировать на производствах. Поэтому отрасль будет настаивать на мерах государственной поддержки, — добавила Антонина Цицулина.
Мировой тренд
Минпромторг готовит предложения по маркировке товаров для детей, в отношении которых рационально провести эксперимент, уточнили «Известиям» в министерстве.
— Эти предложения сейчас прорабатывают совместно с бизнес-сообществом. Приоритетное внимание уделяют наиболее чувствительным к незаконному обороту категориям продукции. Доклад о проведенной работе направят в правительство в августе, — сообщили в ведомстве.
После всех согласований власти разработают необходимый проект постановления, в котором определят возможные сроки и порядок проведения эксперимента, добавили в министерстве.
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) готов к эксперименту по детским игрушкам, если правительство примет такое решение.
— Доля подделок на рынке растет: логистические цепочки изменились. Такие товары небезопасны для детей, их могут производить из некачественных или токсичных материалов, — рассказали «Известиям» в центре. — С учетом большого количества видов упаковки детских игрушек крайне важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки на такую продукцию.
Маркировка товаров — общемировая тенденция, это основной инструмент борьбы с контрафактным и некачественным товаром, отметил «Известиям» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В европейских и других странах власти активно борются с теневыми рынками, маркировка позволяет это сделать.
— Государство таким образом не только защищает людей от подделок или небезопасных товаров, но и не дает нелегальным компаниям уходить от налогов, — подчеркнул эксперт.
Но не все согласны с такой позицией. Например, председатель Союза прав потребителей Петр Шелищ уверен, что кроме повышения цен на товары потребители ничего не получат. Эксперт считает маркировку неэффективным инструментом. Если раньше подделывали бумажные марки и акцизы, то теперь недобросовестные участники рынка используют такой же подход и для цифровых меток, подчеркнул он. Так, например, управление Роспотребнадзора в Чувашии в 2023 году провело 118 дистанционных проверок продавцов, в ходе которых оказалось, что в 111 случаев марки использовались повторно, говорится на сайте службы.