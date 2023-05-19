Детский ряд: похожие на игрушки сувениры промаркируют знаком «14+»

Сувениры, похожие на игрушки, предложили маркировать знаком «14+». Такую меру предлагает Роскачество, организация намерена вынести этот вопрос на рассмотрение госкомиссии по противодействию продажам нелегальных товаров. Инициатива возникла после проверки игрушек «Хагги-Вагги», которые оказались небезопасными для детей. Но поскольку игрушки были обозначены как сувениры, производители обходили требования техрегламента о безопасности. После выхода компьютерной игры продажи «Хагги-Вагги» за год выросли до 9 млн штук.

Не по возрасту

В начале мая Роскачество вынесло на обсуждение с экспертами вопрос о возрастной маркировке продукции, которую дети воспринимают как игрушки. На совещании этой рабочей группы формируют повестку для госкомиссии по противодействию обороту нелегальной продукции при Минпромторге. «Известия» ознакомились с документами Роскачества.

В них говорится, что в конце прошлого года организация заинтересовалась игрушками «Хагги Вагги» — это персонаж хоррор-игры Poppy Playtime. Ее релиз состоялся в сентябре 2021 года, уже спустя 12 месяцев продажи игрушек в России резко подскочили — до 9 млн штук. Поэтому Роскачество провело исследование этой продукции, проанализировав 18 торговых марок на 59 критериев безопасности, качества и достоверности маркировки. Большую часть из них произвели компании в Китае, лишь несколько из них — в РФ. В основном их продавали в онлайн-рознице, следует из документа Роскачества.

В итоге выяснилось, что ни одна торговая марка не соответствовала обязательным требованиям. Например, 12 производителей нарушали технический регламент о безопасности игрушек: у них не было сертификатов качества продукции, несмотря на то, что для этой категории товаров такие документы обязательны.

Плюс к этому часть продукции была токсичной: изделия могли спровоцировать у детей аллергию, отравления. В подавляющем большинстве случаев эксперты зафиксировали превышение фенола у игрушек, он провоцирует сонливость, головокружения. Были и другие нарушения, правда, менее опасные — например, производители не указывали на товарах часть информации, которую должны доносить до потребителей.

Интересно, что изготовители нашли способ уйти от ответственности за эти нарушения. Они продавали товары как сувенирную продукцию, которая не попадает под техрегламент о безопасности игрушек. Хотя на практике дети однозначно воспринимали эти товары как игрушки, выяснила психологическая экспертиза в рамках исследования Роскачества. Для того чтобы оградить детей от такой продукции, организация предложила маркировать ее знаком «14+».

В Роскачестве не ответили на дополнительные вопросы издания. «Известия» направили запрос в Минпромторг.

Нерациональный ход

Для ряда товаров, в том числе сувенирных, действительно не нужна обязательная сертификация, объяснил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Если это существенная проблема, то методы ее решения требуют дополнительной проработки. Так, для импортируемых товаров понадобятся инструменты таможенного контроля, а для запрета сувенирных товаров для лиц до 14 лет нужна выработка мер на уровне ЕАЭС, заметил эксперт.

При покупках практически никто не обращает внимание на возрастную маркировку, добавил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Поэтому она никак не защитит потребителей от небезопасной продукции, тем более если лабораторно уже доказано, что она может нести угрозу здоровью.

Предложение Роскачества нерациональное, сказали «Известиям» в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) — на практике его невозможно администрировать, то есть контролировать исполнение. К примеру, в сетевой рознице представлено 65 тыс. наименований детских товаров, но даже этот объем регуляторам сложно отслеживать. Ситуация резко ухудшится, если число поднадзорных товаров подскочит в сотни раз.

— Проблему с сувенирной и другой продукцией, производители которой пытаются обойти обязательные требования, можно решить иначе. У изготовителей, которые нарушают законодательство, следует аннулировать разрешительную документацию и отзывать товары с рынка, — сказала глава АИДТ Антонина Цицулина. — Всё необходимое регулирование для этого уже существует.

Если производителей всё же обяжут промаркировать товары, которые можно ассоциировать с игрушками, то их затраты резко возрастут, отметил юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Но это не значит, что проблема решится: лишь немногие потребители обращают внимание на возрастную маркировку, если речь идет, например, о сувенирной продукции. Даже родители не всегда соблюдают возрастные ограничения для игрушек, которые указаны на них, заметил он.

Маркировка продукции знаком «­14+» не повысит качество товаров и не оградит детей от возможных неблагоприятных последствий от ее использования, уверен глава практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Логичнее сформировать регламент о безопасности сувенирных товаров, в нем определить категории сувениров, требования к их безопасности, а также обязательность маркировки.