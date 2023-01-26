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Недруг детства: почему опасные мягкие игрушки заполонили маркетплейсы

Недобросовестные продавцы используют внимание ребенка к известным персонажам
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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«Союзмультфильм» обратился к Ozon и Wildberries с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки, права на образ которого принадлежат кинокомпании. Эти товары заполонили маркетплейсы на волне успеха фильма «Чебурашка». Как устроен бизнес поддельных игрушек и почему изделия могут быть опасны для детей — в материале «Известий».

Нажива на успехе

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В январе семейная комедия «Чебурашка» побила все рекорды по кассовым сборам, которые начали движение к 5 млрд рублей. Этот успех повлек за собой интерес ко всем товарам, связанным с главным героем фильма, чем и воспользовались нечистые на руку торговцы. Российские маркетплейсы буквально заполонили плюшевые Чебурашки сомнительного качества по завышенным ценам. При этом в пресс-службе «Союзмультфильма» заявили, что размещенная на онлайн-площадках продукция является контрафактом и не имеет никакого отношения к киностудии.

— Мы направили обращение к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать размещенную в каталогах контрафактную продукцию, — сообщили в «Союзмультфильме». — Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства.

Недруг детства
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В пресс-службе также подчеркнули, что при работе с партнерами студия «внимательно относится к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений». По словам представителей киностудии, за год мониторинга «Союзмультфильм» выявил более 6 тыс. случаев незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России.

— По более 5 тыс. из установленных фактов составлены и направлены в суды соответствующие исковые заявления, — добавили в пресс-службе.

По словам ведущего эксперта Европейской юридической службы Юрия Аванесова, использование объекта авторского права без согласия правообладателя нарушает положения ст. 1270 ГК РФ. Ответственность за это может быть гражданской, административной или уголовной. Впрочем, в случае с разбирательствами именно по поводу контрафактных Чебурашек могут возникнуть определенные нюансы.

Недруг детства
Фото: Союзмульфильм
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Следует учесть, что данный мультипликационный герой был создан до выхода в прокат кассового фильма, поэтому вопрос о привлечении к ответственности является неоднозначным, — считает специалист. — Для этого необходимо установить как минимум сходство до степени смешения с героем именно этого фильма.

Между тем 25 января в «Роскачестве» сообщили, что проверят мягкие игрушки в виде Чебурашек на фоне возросшей популярности этого персонажа. Планируется, что итоги исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года. Решение о проведении внепланового исследования приняли из-за участившихся негативных отзывов о качестве мягких Чебурашек, которые поступают от потребителей — в том числе родительских сообществ.

«Среди ключевых потребительских опасений — использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак. При этом среди изделий наблюдается широкий разброс стоимости за единицу товара, что требует подтверждения о реальном качестве игрушек», — сообщили в организации.

Индустрия контрафакта

Как говорит в беседе с «Известиями» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, в мире уже давно развилась целая индустрия, которая отслеживает популярные мультфильмы, сериалы и фильмы, содержащие необычных персонажей. Затем ее представители, просчитывая варианты разогрева публики, начинают массово выпускать таких героев в виде игрушек, талисманов, всевозможных изображений на одежде и другого мерча.

— В классической бизнес-модели на этих игрушках и сувенирах зарабатывает владелец нематериального актива — изображения героя, который зарегистрировал свое право в соответствии с законом, — рассказывает эксперт.

Недруг детства
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Реализация такого мерча, как правило, происходит с большой наценкой и дает правообладателям весьма ощутимый доход, ведь сами по себе изделия имеют очень низкую себестоимость, но продаются по завышенной цене — до 500%. В то же время расторопные предприниматели, используя факт ажиотажа вокруг какого-либо персонажа и определенные ресурсы, быстро заполоняют рынок похожими товарами, причем схожесть может быть как реальной, так и весьма отдаленной.

— Конечно, лидером по оперативности сбыта такого рода изделий являются бизнесмены из Юго-Восточной Азии, — объясняет Егармин. — Справедливости ради надо отметить, что в последнее время и российские предприниматели довольно быстро реагируют на такую возможность заработать и используют ее, пусть даже на не вполне законных основаниях.

Недруг детства
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В итоге на волне успеха какого-либо персонажа зарабатывают как правообладатель, так и те, кто нарушает закон и выпускает контрафактную продукцию. Но любой контрафакт, в том числе мягкие игрушки, несет в себе риски.

Опасные игрушки

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Еще до ситуации с Чебурашками на российских маркетплейсах возник ажиотажный спрос на мягкие игрушки

Это персонаж хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Довольно скоро Хагги Вагги превратился в популярный мем, а мягкие игрушки, изображающие этого героя, обрели невероятную популярность у детей.

Такие изделия китайского производства, стоимость которых составляла от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за единицу товара, буквально заполонили российский рынок. При этом большинство игрушек реализовывалось бесконтрольно — без каких-либо сертификатов соответствия. Специалисты «Роскачества» решили проверить, насколько безопасны детские игрушки Хагги Вагги, и пришли к неутешительным выводам: как оказалось, большинство из них содержат токсичные вещества, небезопасные для ребенка.

«89% исследованных товаров имеют превышения по содержанию фенола, — сообщили в «Роскачестве». — Максимальное превышение нормируемого значения более чем в четыре раза обнаружено у одной из игрушек, закупленной на крупном российском маркетплейсе».

Недруг детства
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В ведомстве добавили, что передали эту информацию производителям изделий, а также магазинам и торговым сетям. В результате уже неделю спустя российские маркетплейсы и интернет-магазины стали изымать Хагги Вагги из продажи. Но после выхода на экраны фильма «Чебурашка» ситуация, кажется, повторяется.

Вред вместо радости

По словам Алексея Егармина, контрафактные игрушки с точки зрения безопасности несут в себе сразу две угрозы: первая — прямая, в том случае если материалы для изготовления товара аллергичны и токсичны, вторая — косвенная, когда ребенок оказывается расстроен из-за получения не желанного героя, а уродца сомнительного внешнего вида. Эти риски возникают из-за того, что недобросовестные продавцы стараются удовлетворить ажиотажный спрос на мягкие игрушки, при этом стремясь к минимальной себестоимости товаров.

— Именно в погоне за снижением себестоимости предприниматели идут на то, что применяют сомнительные материалы и красители и задействуют таких же сомнительных дизайнеров, — объясняет собеседник «Известий». — Отсюда и стойкий химический запах, и пачкающиеся изделия, и уродцы, которые вызывают чувства от смеха до откровенного раздражения.

Недруг детства
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Детский психолог Ксения Хорошева указывает на то, что страшные игрушки — это не всегда плохо: им есть место в терапевтической психологии. Считается, что они относительно безопасны и могут помочь детям обыграть и победить страхи. Однако такие игры должны проходить под присмотром специалиста, чтобы была возможность скорректировать и направить занятие из деструктивного русла в продуктивное.

— Некоторые психологи советуют использовать страшную игрушку как защитника, чтобы победить страхи, — рассказывает специалист. — Например, сказав, что она будет защищать ребенка от кошмарных снов. Но этот совет — вредный. Так как страх и ненависть (в данном случае из-за внешнего вида) и одновременно любовь (ведь игрушка — защитник) — это эмоции, которые сопровождают любое девиантное поведение.

Ксения Хорошева отмечает: если Хагги Вагги уродлив сам по себе из-за стилистики компьютерной игры, то некачественно сшитый контрафактный Чебурашка может напугать и разочаровать ребенка.

— Если вам захотелось купить такого персонажа своему ребенку, то это стоит делать только в профильных детских сетевых магазинах — они проверяют все необходимые документы у поставщика или производителя игрушек, — заключила она.

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