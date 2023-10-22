Турция направит гумпомощь с лекарствами в сектор Газа

Турция 22 октября утром направит в сектор Газа самолет с гуманитарной помощью. Об этом сообщил 21 октября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Завтра утром в Египет вылетает самолет, принадлежащий нашему президенту [Реджепу Тайипу Эрдогану], с медикаментами и медицинскими принадлежностями для оказания помощи Газе. На борту самолета будет находиться группа врачей, состоящая из 20 специалистов», — указал он.

По его словам, отправка помощи была согласована с главой минздрава Египта Халедом Абдель Гаффаром. Коджа также отметил, что запланировано провести техническое обоснование для полевых госпиталей в аэропорту города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова и на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах».

«Одновременно с этими работами планируется отправить в аэропорт Эль-Ариша на трех грузовых самолетах медикаменты, расходные материалы и оборудование по списку потребностей, который предоставит министерство здравоохранения Египта», — сообщил турецкий министр.

Он добавил, что после завершения необходимых согласований планируется направить в регион полевые госпитали и машины скорой помощи с помощью корабля.

Ранее, 21 октября, КПП «Рафах» открылся для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранных граждан. В то же время сообщалось, что договоренность об эвакуации раненых из сектора Газа еще не была достигнута.

Через «Рафах» проехали 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Радикальное движение ХАМАС сообщило, что конвой перевозит лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов. Груз был передан палестинскому Красному Полумесяцу. Позже стало известно, что КПП сразу после этого закрылся.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.