В США сообщили о перехвате эсминцем ВМС ракет из Йемена

Эсминец военно-морских сил (ВМС) США Carney устранил три ракеты из Йемена в Красном море. Предполагается, что они могли быть выпущены по Израилю. Об этом в четверг, 19 октября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона генерала Патрика Райдера.

«Военный корабль ВМС США в четверг уничтожил три ракеты, выпущенные из Йемена и направлявшиеся на север», — заявил он.

При этом Райдер отметил, что Пентагон не может наверняка сказать, куда именно были нацелены ракеты.

«Мы не можем с уверенностью сказать, на что были нацелены эти дроны и ракеты, но они были запущены из Йемена и направились на север вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Еще 11 октября немецкая газета Bild предположила, что в палестино-израильский конфликт могут оказаться втянуты новые государства. Тогда журналисты издания написали, что Израилю может грозить война сразу на пяти фронтах. В длительный конфликт на Ближнем Востоке могут быть вовлечены новые участники на стороне Палестины. В их число могут войти Ливан, Сирия, Ирак и Йемен.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3,8 тыс. палестинцев, еще 13 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.