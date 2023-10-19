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Путин потребовал разобраться с «тащащими за границу» юных хоккеистов дельцами

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Президент РФ Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые «отбирают и тащат за границу» юных российских хоккеистов. Об этом глава государства заявил 19 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», — заметил он, обращаясь к президенту Федерации хоккея РФ Владиславу Третьяку.

Глава государства акцентировал внимание, что данный бизнес не всегда «отрегулированный и благородный». В связи с этим к решению данной проблемы должны вернуться и Минспорт РФ, и федерация хоккея, чтобы обеспечить прозрачность и правовые гарантии деятельности спортивных агентов в России для всех ее участников.

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До этого, в июне, Путин наградил благодарностью играющего за американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» трехкратного чемпиона мира по хоккею, российского капитана команды Александра Овечкина. Спортсмен был отмечен за добросовестную работу и трудовые успехи. В минувшем сезоне Овечкин выходил на лед в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету 42 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи.

После, 16 октября, в интервью Медиакорпорации Китая российский лидер отметил, что спорт для него — средство, которое помогает работать в интенсивном режиме и добиваться нужных результатов. На вопрос китайского журналиста об умении играть в хоккей Путин ответил, что начал кататься на коньках 10 лет назад и играет до сих пор.

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