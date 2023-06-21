Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину за трудовые успехи
Российский капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина за добросовестную работу и трудовые успехи. Об этом говорится 21 июня в распоряжении главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», — говорится в тексте документа.
В минувшем сезоне Овечкин выходил на лед в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету — 42 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи, добавляет «Газета.Ru». По итогу «Вашингтон Кэпиталз» не прошел в плей-офф НХЛ.
Ранее, 6 июня, на официальном сайте московского хоккейного клуба (ХК) «Динамо» сообщалось, что Овечкина наградили благодарностью президента России. Обладателя Кубка Стэнли отметили за высокие спортивные достижения, а также за значимый вклад в продвижение отечественного спорта и помощь в развитии физической культуры страны.
Ранее, 26 мая, хоккеист Овечкин посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо».