Реклама
Прямой эфир
Мир
Бербок призвала Киев покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
Мир
Меркель наградили баварским орденом «За заслуги»
Политика
В Госдуме указали на активное вмешательство WWF в дела России
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ
Мир
Ударившие по Новой Каховке дроны-камикадзе несли польские снаряды
Авто
Бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название
Мир
В Париже 16 человек пострадали при взрыве газа и обрушении здания
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Дагестане
Мир
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области
Общество
В Минпросвещения задумались о переименовании ОБЖ
Спорт
В ФК «Атлетико Тальерес» подтвердили интерес к Валоесу со стороны «Краснодара»

Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину за трудовые успехи

0
Фото: ТАСС/ZUMA/Alex Cave
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина за добросовестную работу и трудовые успехи. Об этом говорится 21 июня в распоряжении главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», — говорится в тексте документа.

В минувшем сезоне Овечкин выходил на лед в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету — 42 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи, добавляет «Газета.Ru». По итогу «Вашингтон Кэпиталз» не прошел в плей-офф НХЛ.

«Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»
Вратарь «Флориды» — о своем рекорде, борьбе за плей-офф и сложности броска капитана «Вашингтона»

Ранее, 6 июня, на официальном сайте московского хоккейного клуба (ХК) «Динамо» сообщалось, что Овечкина наградили благодарностью президента России. Обладателя Кубка Стэнли отметили за высокие спортивные достижения, а также за значимый вклад в продвижение отечественного спорта и помощь в развитии физической культуры страны.

Ранее, 26 мая, хоккеист Овечкин посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023