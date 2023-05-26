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Овечкин посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российский хоккеист Александр Овечкин посетил 26 мая тренировочную базу футбольного клуба «Динамо».

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток. Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», — сообщил Telegram-канал команды.

Овечкин, стоя на газоне, несколько раз подбросил шайбу с помощью клюшки и каждый раз ловил ее на крюк.

Футбольное «Динамо» 28 мая проведет матч с «Локомотивом» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды занимают седьмое и девятое места в турнирной таблице соответственно.

Овечкин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В России он играл за московское «Динамо».

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18 мая Овечкину подарили сертификат на автомобиль Lada во время церемонии закрытия сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сам спортсмен наградил форварда петербургского СКА Дмитрия Яшкина призами лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне хоккеист сыграл в 74 матчах НХЛ, во время которых он забросил 42 шайбы. Однако его команда не вышла в плей-офф. В последний раз вашингтонский клуб не участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в 2014 году.

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