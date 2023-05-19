Овечкину подарили автомобиль на закрытии сезона КХЛ

Капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину подарили сертификат на автомобиль Lada во время церемонии закрытия сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая состоялась 18 мая.

«Был ли у меня автомобиль российского производства? Конечно. У отца были «Жигули», по-моему, «шестерка». Был приятно удивлен такому призу. Пока не придумал, что буду делать с ним», — поделился впечатлениями от подарка Овечкин в беседе с журналистами.

Со своей стороны 37-летний спортсмен из России во время церемонии наградил форварда петербургского СКА Дмитрия Яшкина призами лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». В НХЛ спортсмен дебютировал в октябре 2005 года.

В этом сезоне хоккеист сыграл в 74 матчах НХЛ, во время которых он забросил 42 шайбы. Однако его команда не вышла в плей-офф. В последний раз вашингтонский клуб «пролетал» мимо плей-офф в 2014 году. Ранее, 14 апреля, спортсмен назвал причину неудачного сезона.