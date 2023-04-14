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Хоккеист Овечкин назвал причину неудачного сезона в НХЛ

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Фото: TASS/Zuma/Alex Cave
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ХК «Вашингтон Кэпиталз» было непросто найти мотивацию для победы в последнем матче регулярного сезона-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против ХК «Нью-Джерси Девилз». Об этом рассказал The Hockey News в пятницу, 14 апреля, капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин.

Его команда проиграла «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме со счетом 4:5.

«Играть, когда ты потерял шансы на выход в плей-офф, — это отстой. Спросите у любой команды: в такой ситуации сложно найти энергию, эмоции, мотивацию. Мы играли ни за что», — сказал Овечкин.

По его словам, в начале сезона важно набрать как можно больше очков, чтобы не оказаться в «такой ситуации».

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5 апреля стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» не выйдет в плей-офф НХЛ. «Флорида Пантерз», обыграв «Баффало Сейбрз», лишила «Вашингтон» математических шансов на дальнейшую борьбу за Кубок Стэнли, так как при любом дальнейшем раскладе «столичные» не наберут необходимое количество очков.

В последний раз вашингтонский клуб «пролетал» мимо плей-офф в 2014 году.

2 апреля Овечкин получил дисциплинарный штраф в матче против «Нью‑Йорк Рейнджерс». В конце третьего периода россиянина удалили на две минуты за то, что он несколько раз ударил клюшкой по спине форварда «Рейнджерс» Барклая Гудроу. После этого эпизода на льду началась потасовка, из-за которой судьи были вынуждены выписать Овечкину еще 10 минут дисциплинарного штрафа.

Ранее, 29 марта, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Победителя определили в серии буллитов. Овечкин не набрал очков во время игры.

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