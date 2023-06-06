Александра Овечкина наградили благодарностью президента России

Капитана «Вашингтон Кэпиталз», воспитанника московского ХК «Динамо» Александра Овечкина наградили благодарностью президента Российской Федерации. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили на официальном сайте московского «Динамо».

Обладателя Кубка Стэнли отметили за высокие спортивные достижения, а также значимый вклад в продвижение отечественного спорта и помощь в развитии физической культуры страны.

Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграл в 73 матчах, в которых набрал 75 очков. Он отметился 42 голами и 33 передачами. По итогу «Вашингтон Кэпиталз» не прошел в плей-офф НХЛ.

В декабре 2022 года российский форвард обошел Горди Хоу и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Всего на счету Овечкина 822 шайбы.

Ранее, 26 мая, российский хоккеист Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо».

До этого, 18 мая, Овечкину подарили сертификат на автомобиль Lada во время церемонии закрытия сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сам спортсмен наградил форварда петербургского СКА Дмитрия Яшкина призами лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата.