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Александра Овечкина наградили благодарностью президента России

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Фото: Global Look Press/Randy Litzinger/Icon Sportswire
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Капитана «Вашингтон Кэпиталз», воспитанника московского ХК «Динамо» Александра Овечкина наградили благодарностью президента Российской Федерации. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили на официальном сайте московского «Динамо».

Обладателя Кубка Стэнли отметили за высокие спортивные достижения, а также значимый вклад в продвижение отечественного спорта и помощь в развитии физической культуры страны.

Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграл в 73 матчах, в которых набрал 75 очков. Он отметился 42 голами и 33 передачами. По итогу «Вашингтон Кэпиталз» не прошел в плей-офф НХЛ.

В декабре 2022 года российский форвард обошел Горди Хоу и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Всего на счету Овечкина 822 шайбы.

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Ранее, 26 мая, российский хоккеист Александр Овечкин посетил тренировочную базу футбольного клуба «Динамо».

До этого, 18 мая, Овечкину подарили сертификат на автомобиль Lada во время церемонии закрытия сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сам спортсмен наградил форварда петербургского СКА Дмитрия Яшкина призами лучшему бомбардиру и снайперу регулярного чемпионата.

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