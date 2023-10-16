Путин рассказал о помогающих ему добиваться результатов занятиях спортом

Президент России Владимир Путин заявил, что находит время для спортивных тренировок и считает их абсолютно необходимыми. В интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на сайте Кремля 16 октября, российский лидер отметил, что спорт для него — средство, которое помогает работать в интенсивном режиме и добиваться нужных результатов.

«Есть, слава Богу [время на занятия спортом]. Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего. Тренировки — это не самоцель. Это средство достижения по-настоящему важных целей. Это возможность работать интенсивно и в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов», — заявил он.

На вопрос китайского журналиста об умении играть в хоккей российский лидер ответил, что начал кататься на коньках только 10 лет назад.

«Я до этого не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал и играю до сих пор. Я и сейчас играю, этим занимаюсь с удовольствием. Командные виды спорта, они всегда интересные, эмоциональные, захватывают, дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дней», — рассказал он.

Президент выразил надежду, что сотрудничество России с китайскими друзьями в области спорта будет развиваться. Он заметил, что в РФ будет очень популярно ушу.

«У нас будет очень популярно ушу. Надеюсь, так будет дальше, популярность ушу будет расти, а мы бы хотели познакомить наших китайских друзей с нашими, как мы считаем, национальными видами спорта. С таким, например, как, область единоборств, как борьба самбо», — отметил Путин.

Он добавил, что намерен затронуть эту тему во время своего визита в Китай, который должен состояться в октябре, на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. И предложить ему поддержать инициативы молодых спортсменов для расширения контактов в области спорта.

В феврале 2022 года Путин в преддверии визита в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр написал статью для информационного агентства «Синьхуа», в которой рассказал о партнерстве и будущем в отношениях России и Китая. 4 февраля в интервью Медиакорпорации Китая российский лидер назвал в корне неправильными попытки ряда стран политизировать спорт в угоду своим амбициям. Также президент счел недопустимой практику коллективного наказания за правонарушения отдельных лиц в спорте.

В мае 2021 года сообщалось, что в Сочи проходил гала-матча Ночной хоккейной лиги, в которой играет Путин. Игра окончилась со счетом 2:0. Обе шайбы забил президент России. Глава государства вышел на лед в красном свитере под традиционным для него номером 11. Перед началом матча Путин принял участие в церемонии награждения, в частности отметив хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.