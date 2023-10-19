Родные участника нападений в Петербурге попали под наблюдение полиции

Родственники скрывающегося от правосудия участника нападений на прохожих в Санкт-Петербурге находятся под наблюдением полиции, помимо этого несколько мигрантов готовятся к выдворению. Об этом 19 октября сообщил источник «Известий».

По его данным, братья и 48-летний отец треш-стримера, который размещал в Telegram-канале видео с избиениями случайных граждан, проверяются на предмет нарушения закона с точки зрения укрывательства разыскиваемого лица. При этом отец блогера попал в больницу, что может быть связано с волнением за судьбу находящегося в розыске сына.

Источник также рассказал, что поиски молодого человека дали полиции дополнительный результат в сфере миграционного контроля. По его сведениям, при проверке окружения семьи беглеца выявлено более 60 иностранных граждан, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства. Шестеро из них уже помещены в полицейский центр для последующего выдворения за пределы РФ, добавил собеседник.

Ранее, 18 октября, в Следственном комитете сообщили о проведении обысков по месту жительства возможных соучастников избиений прохожих в Московском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В ведомстве рассказали, что после задержания шестерых молодых людей, причастность которых к противоправным действиям на тот момент устанавливалась, возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») .

Днем ранее, 17 октября, в МВД РФ сообщили, что полиция в Санкт-Петербурге задержала пятерых участников группы, подозреваемых в избиении прохожих в южной части города. Четверо задержанных — граждане Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет, еще один — 18-летний местный житель. Тогда же ведомство сообщило о продолжении розыска администратора Telegram-канала, который публиковал видео избиений.

О том, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывает видеокадры таких действий в социальные сети, стало известно 15 октября. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в тот же день поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову доложить об этой ситуации.

16 октября региональный глава Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». В тот же день по месту жительства был задержан один из сообщников подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.