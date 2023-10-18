Обыски проходят у возможных соучастников избиений прохожих в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходят обыски по месту жительства у возможных соучастников избиений прохожих на юге города, видеоэпизоды которых они распространяли по Telegram-каналам. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по городу.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения других соучастников, а также установления возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным следствия, группа молодых людей, применяя насилие, «из хулиганских побуждений нападали на неустановленных в настоящее время следствием лиц и провоцировали драки в общественных местах».

Как добавили в ведомстве, после задержания шестерых молодых людей, причастность которых устанавливается в настоящее время, возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») в Московском и Красносельском районах города.

Ранее 17 октября в МВД РФ сообщили, что полиция в Санкт-Петербурге задержала пятерых участников группы, подозреваемых в избиении прохожих в южной части города. Четверо задержанных — граждане Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет, еще один — 18-летний местный житель. Также продолжается розыск администратора Telegram-канала, который публиковал видео избиений.

О том, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывает видеокадры таких действий в социальные сети, стало известно 15 октября. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в тот же день поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову доложить об этой ситуации.

16 октября региональный глава Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». В тот же день по месту жительства был задержан один из сообщников подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.