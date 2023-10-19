Маск думает о блокировке социальной сети X на территории ЕС

Илон Маск допускает возможность блокировки социальной сети X в Евросоюзе, сообщает Business Insider. По данным издания, предприниматель обсуждал вероятность ограничений из-за нового закона ЕС о цифровых услугах, передает телеканал «Известия». Маск дважды обращался к еврокомиссару Тьерри Бретону с просьбой прояснить, как Х должен соответствовать новым нормам. Источник Business Insider заявил, что после встреч миллиардер «потерял терпение». Ранее ЕС начал расследование против X для проверки факта распространения дезинформации о конфликте в Израиле.

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