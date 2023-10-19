Медведев рассказал о ревности Украины к Израилю
Украина ревнует США к Израилю, боясь недополучить денег из-за нового витка палестино-израильского конфликта. Об этом в статье для «Известий» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Не отстает от них (европейских руководителей. — Ред.) и Киев, напуганный перспективой получать всё меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет «самим нужнее». Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы. Впрочем, совсем не важно, кто сейчас и что говорит. Важно — что делает», — пишет Медведев.
Он добавил, что Штаты вновь делают ставку на силу и показывают — кто в регионе хозяин.
«Вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния, используя рычаги дипломатии (как официальные, так и непубличные), мы видим американские авианосцы у берегов Израиля и внесенный в конгресс законопроект о поставках оружия этой стране более чем на $2 млрд (хотя израильтяне просят уже десять)», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Подробнее читайте в колонке Дмитрия Медведева для «Известий»: