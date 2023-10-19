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Медведев рассказал о ревности Украины к Израилю

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Jim LoScalzo
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Украина ревнует США к Израилю, боясь недополучить денег из-за нового витка палестино-израильского конфликта. Об этом в статье для «Известий» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Не отстает от них (европейских руководителей. — Ред.) и Киев, напуганный перспективой получать всё меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет «самим нужнее». Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы. Впрочем, совсем не важно, кто сейчас и что говорит. Важно — что делает», — пишет Медведев.

Он добавил, что Штаты вновь делают ставку на силу и показывают — кто в регионе хозяин.

«Вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния, используя рычаги дипломатии (как официальные, так и непубличные), мы видим американские авианосцы у берегов Израиля и внесенный в конгресс законопроект о поставках оружия этой стране более чем на $2 млрд (хотя израильтяне просят уже десять)», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Подробнее читайте в колонке Дмитрия Медведева для «Известий»:

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